博斯给年轻教练们的建议：别模仿瓜帅和克洛普
勒沃库森的教练彼得·博斯敦促年轻的教练们要有自己的风格，不要模仿瓜迪奥拉和克洛普。
这位前阿贾克斯和多特蒙德的主教练自从2000年第一次在他的祖国荷兰执教阿波夫·阿佩尔多伦以来就一直是担任主教练工作。
从那以后，他在阿贾克斯、多特蒙德和现在的勒沃库森都有过出色的表现。
这是他执教德甲俱乐部的第一个完整的赛季，在经历了8场比赛后，德甲球队目前在积分榜上排名第九，在19年的执教生涯后，博斯对那些仍在学习足球的人提出了一些建议。
“做你自己！努力发展自己的风格，不要模仿别人。不要成为瓜迪奥拉或克洛普。如果你只是在模仿别人，球员很快就能看穿。发展一种理念并坚持下去。”
“你必须学习，但你必须坚持自己的道路，并从中获得乐趣。没有乐趣？那就算了吧！”
博斯在2016年实现了儿时的梦想，当时他有机会向传奇人物约翰·克鲁伊夫学习。
这位55岁的教练在荷兰长大，职业生涯的大部分时间都是在荷兰度过的。他一直很崇拜这位巴塞罗那的传奇人物。
“在荷兰，他是最伟大的球员，”博斯补充道。“上世纪70年代初，我们从未见过像他这样的人。”
“回到荷兰后，我和我哥哥绝对要看他的比赛。我哥哥非常喜欢阿贾克斯、克鲁伊夫和范巴斯滕。所以我们总是在我不需要踢球的时候买票去看球。”
在特拉维夫的马卡比，博斯有机会与克鲁伊夫并肩作战，因为这位荷兰偶像的儿子约迪是俱乐部的体育总监。
“这是令人兴奋的。每次训练他都会过来。”他说。
“乔迪说那是因为他爸爸不想整天和他妈妈呆在酒店里！他每天都在，我们边喝咖啡或吃东西边聊足球。”
“在讨论中，我把自己限制在倾听上。我想知道他要说什么，就让他说，然后和亨德里(助理教练克鲁森)一起分析。”
“最后，是这些简单的观点和文字帮助了我们。俗话说:‘要想得分，就得射门。’当然你必须这么做，但这是关于不要一遍又一遍的过度表演。直接射门！克鲁伊夫还说，踢简单的足球是最大的挑战。”