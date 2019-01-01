博斯给年轻教练们的建议：别模仿瓜帅和克洛普

这位荷兰队教练敦促那些刚开始教练生涯的人在一支球队中打上自己的印记，而不是抄袭别人的工作成果。

勒沃库森的教练彼得·博斯敦促年轻的教练们要有自己的风格，不要模仿瓜迪奥拉和克洛普。

这位前阿贾克斯和多特蒙德的主教练自从2000年第一次在他的祖国荷兰执教阿波夫·阿佩尔多伦以来就一直是担任主教练工作。

从那以后，他在阿贾克斯、多特蒙德和现在的勒沃库森都有过出色的表现。

这是他执教德甲俱乐部的第一个完整的赛季，在经历了8场比赛后，德甲球队目前在积分榜上排名第九，在19年的执教生涯后，博斯对那些仍在学习足球的人提出了一些建议。

“做你自己！努力发展自己的风格，不要模仿别人。不要成为瓜迪奥拉或克洛普。如果你只是在模仿别人，球员很快就能看穿。发展一种理念并坚持下去。”

“你必须学习，但你必须坚持自己的道路，并从中获得乐趣。没有乐趣？那就算了吧！”

博斯在2016年实现了儿时的梦想，当时他有机会向传奇人物约翰·克鲁伊夫学习。

这位55岁的教练在荷兰长大，职业生涯的大部分时间都是在荷兰度过的。他一直很崇拜这位巴塞罗那的传奇人物。

“在荷兰，他是最伟大的球员，”博斯补充道。“上世纪70年代初，我们从未见过像他这样的人。”

“回到荷兰后，我和我哥哥绝对要看他的比赛。我哥哥非常喜欢阿贾克斯、克鲁伊夫和范巴斯滕。所以我们总是在我不需要踢球的时候买票去看球。”

在特拉维夫的马卡比，博斯有机会与克鲁伊夫并肩作战，因为这位荷兰偶像的儿子约迪是俱乐部的体育总监。

“这是令人兴奋的。每次训练他都会过来。”他说。

“乔迪说那是因为他爸爸不想整天和他妈妈呆在酒店里！他每天都在，我们边喝咖啡或吃东西边聊足球。”

“在讨论中，我把自己限制在倾听上。我想知道他要说什么，就让他说，然后和亨德里(助理教练克鲁森)一起分析。”

“最后，是这些简单的观点和文字帮助了我们。俗话说:‘要想得分，就得射门。’当然你必须这么做，但这是关于不要一遍又一遍的过度表演。直接射门！克鲁伊夫还说，踢简单的足球是最大的挑战。”