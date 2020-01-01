博斯普鲁斯的迪巴拉 云代尔能在莱斯特兑现自己的潜力吗？

这位23岁的土耳其边锋在罗马度过了自己饱受伤病困扰的三年职业生涯，现在他希望能在狐狸城重新出发。

当岑吉兹·云代尔在他的祖国土耳其第一次取得了突破性的进步之后，这位年轻的组织型球员就得誉为“博斯普鲁斯的迪巴拉”。

这是一位早熟的进攻天才，在他于巴萨克赛尔踢出了轰动性的表现之前，他曾在知名的土耳其青训营阿尔迪诺度有过效力。

2017年，19岁的他在对阵贝西克塔斯的比赛中攻入两球，真正宣告了自己是土耳其足球的未来，在欧洲五大联赛之一引起轰动肯定只是时间问题。

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三年多过去了，尽管云代尔发现自己正处于自己职业生涯的十字路口，但他终于获得了一个良好的平台来兑现他毋庸置疑的潜力。

在罗马经历了一段起起落落的日子后，这位23岁的球员完成了租借加盟了莱斯特城的机会，而他肯定也希望自己能在英超赛场上有所表现。

实际上，瓦尔迪身后的狐狸城众将从不缺乏创造力，不过在马赫雷斯离队加盟曼城后，他们一直在寻找一位能够在狭小空间完成突破并创造机会的球员，而云代尔就是他们认为能够接替阿尔及利亚的合适人选。

实际上，这其实并不是云代尔第一笔被视为北非巨星的替代者。

年仅20岁的他曾被时任罗马体育总监蒙奇认为拥有替代穆罕默德·萨拉赫的潜力，这位埃及巨星在2017年离开了奥林匹克球场，选择了加盟利物浦。

在巴萨克萨尔踢球期间，云代尔的教练曾鼓励这名天生的右脚年轻人去踢左边锋，然后内切对球门发起攻击。

这位出生在辛迪吉的球星在自己的新角色中茁壮成长，甚至刻意提高了自己的左脚能力，这进一步提醒了蒙奇他所拥有的巨大潜力。

不过他在罗马的职业生涯起步缓慢，一直到2018年年初，他才正式进入尤西比奥·迪弗朗西斯科的计划之中，并在2月和3月的六场比赛中爆发，打入了6粒进球，其中包括在欧冠对顿涅茨克矿工的比赛中的第一粒进球。

然而，事实证明，这是他在意大利首都的最高光时刻，接连不断的伤病意味着他无法在接下来的比赛中占据一个稳定的首发位置。而在迪弗朗西斯科下课后，在克劳迪奥·拉涅利的领导下，他的状况同样如此，并无改观。

保罗·冯塞卡在2019年夏天成为了罗马的掌舵者，他的攻势足球理念让人们再次对云代尔燃起了希望，期待他能找回昔日的最佳状态。不幸的是。土耳其人再次遭遇伤病侵袭，出场时间极为有限。

而在当他终于能够出场的时候，丰塞卡还不断对他没有履行好自己的防守职责进行了抨击。与此同时，尼科洛·扎尼奥洛的出现，迫使他的出场顺位进一步下滑。

尽管在过去的12个月里，扎尼奥洛遭受了两次严重的膝伤，但很明显，云代尔在罗马，在丰塞卡的麾下，成为首发的机会已经微乎其微，因此他需要选择离开，接受新的挑战。

莱斯特城给了他这样的机会，在这里他将感受不到孤单，他的好友、国家队队友、前阿尔迪诺度青训球星卡格拉·瑟云聚已经成为了这家英超劲旅的后防中流砥柱。

瑟云聚入选了人PFA2019/20赛季英超最佳阵容，与维吉尔·范迪克成为了中卫位置的搭档，他已经在社交媒体上对云代尔的到来表示了欢迎。

“兄弟，我已经准备好去机场接你了，到时候我需要给你举个什么样的横幅才能让你看到我呢？”

云代尔也回复了这位好友，他表示：“写上‘室友’吧，不然我会忘记的。除此之外，我还听说你长大之后变成了法尔奎德领主。

除了瑟云聚，莱斯特城主帅莱斯特城也表达了对这位土耳其边锋的期待，苏格兰人强调了云代尔的特点与能够发挥出的作用。

“云代尔是一位很棒的球员，我们需要一位与现有球员不同类型的攻击手。我看了他过去的表现，很显然，他是一位天才球员。”

“他拥有着顶级的速度和力量，能够给我们的比赛带来更多创造力，我们需要一位能够在一对一中战胜对手的球员，需要一位能够在困难情况下撕破对手防线并且能够组织进攻的球员，而云代尔就拥有这一切。”

作为一名在11场欧冠比赛中斩获4球3次助攻的球员，土耳其球迷本赛季肯定会期待他在王权球场的表现。他们希望“博斯普鲁斯的迪巴拉”能够再度迎来爆发，成为“突厥轻骑兵”新的领军人物。