博斯承认今夏无法继续留人：哈弗茨将以1亿以上的价格离开

这名20岁的球员目前正在被一些欧洲顶级球队关注，勒沃库森主帅也承认他很可能在这个夏天离开。

勒沃库森已经接受了这个夏天将失去哈弗茨的事实，但他们不会以低于1亿欧元的价格将其放走，他们的主帅彼得·博斯这样表示。

这名攻击型中场已经引起了诸多欧洲顶级豪门的注意，拜仁、皇马、利物浦和尤文图斯都表示对他很感兴趣。

现年20岁的哈弗茨是勒沃库森自家青训出产的精英球员，他在2016年10月就完成了自己的勒沃库森处子秀，并很快成为了球队中的关键先生。

其他球队

截至目前，他总共已经为勒沃库森出场了139次，但博斯认为他很快就会拿出更好的表现。

“哈弗茨已经20岁了，但这已经是他在德甲的第四个赛季，”他告诉《每日电讯报》。“这说明了很多问题，在德国，每个人都把他视为神童。他来自亚琛，从八岁起就一直住在这里。和他一起工作真好，他聪明而睿智，还喜欢弹钢琴。”

“去年夏天，我们把他的好友朱利安·布兰特卖给了多特蒙德。哈弗茨就突然变得更引人注目了。在冬歇期之前，我们先是输掉了德比，三天后又在主场输给了柏林赫塔，然后，哈弗茨就成了所有人口诛笔伐的对象，我不得不告诉他，人们其实并不讨厌你，但事情就是这样。”

“冬歇期的时候，我们给他看了一些他表现不好的图片。现在他经常去这样进行反思，他的进球和助攻数量也在飙升。今年夏天我们很难留下他了，这会是一笔1亿欧元以上的转会。”

“我在说什么？哈弗茨的转会费将超过1亿！”

博斯透露勒沃库森收到了一封来自德国足球联赛的信，因为他公开表示，支持取消比赛，而不是让球队在面对新型冠状病毒疫情时，进行空场比赛。

尽管和许多受到疫情影响的国家一样，德国足球职业联赛最终也被叫停，但当局对博斯的观点显然并不满意。

“当我说了支持停赛之后，他们立即向勒沃库森发送了一封愤怒的指责信，告诉我闭上嘴巴，但显然我不会这样做。如果有人问我，是否支持空场比赛，我会告诉他，不。我在电视上观看了尤文图斯-国际米兰的意大利国家德比，看着空空如也的看台，我仿佛在看一场业余比赛。”