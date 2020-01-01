博斯尼奇：如果输给切尔西 曼联的欧冠梦就碎了

前门将承认，下周一红魔抵达斯坦福桥时几乎没有犯错的余地。

根据博斯尼奇的说法，曼联下周与切尔西的比赛是“完全输不起”，冠军联赛的最后一个席位仍然很有可能有所变动。

曼联在冬歇前主场0-0战平狼队，在25场联赛后仍落后排名第四的切尔西6分。

其他球队

索尔斯克亚的球队已经滑落到第八位，自从赛季开始以来，他们就没能取得一系列的连胜。

博斯尼奇在老特拉福德效力过两次，并在他职业生涯的巅峰时期为切尔西效力。他相信如果曼联不能在周一的斯坦福桥取得胜利，那么他们晋级欧洲精英联赛的机会就会消失。

“我不认为这是胜利还是失败，但你可以倾向于失败或者完蛋。”前澳大利亚门将告诉天空体育。

“我认为这是一场输不起的比赛。如果他们输了，差距会有点大。他们差距不大，托特纳姆紧盯着他们，切尔西将会期待着这一切，而他们都是主场作战。”

“他们都有一周的休息时间，所以这场比赛对双方来说都非常重要。对于切尔西和兰帕德来说，他们将需要寻求喘息的机会。”

红魔在一月的窗口中加强了实力，伤病导致拉什福德、麦克托米内和博格巴都缺席了比赛，但费尔南德斯从里葡萄牙体育转会而来，而伊哈洛从上海申花租借到老特拉福德。

费尔南德斯在对阵狼队的首场比赛中打满了90分钟，博斯尼奇认为这位中场球员有能力在西伦敦取得一场鼓舞士气的胜利。

这名前门将也相信索尔斯克亚已经朝着正确的方向前进,尽管联曼联最近一系列的战果还差强人意，他补充道:“从奥莱的立场来看，他们差距根本不大，在签下费尔南德斯之后，如果能在斯坦福桥取得一场胜利，全队将会得到多大的鼓舞啊！”

“这对双方来说都是一场重大的比赛。”

在客战蓝军之旅结束后，曼联将在2月20日与布鲁日进行欧联杯十六分之一的第一回合的比赛。

再三天后，红魔将在主场迎战沃特福德，这将是另一场至关重要的英超比赛，之后他们将在老特拉福德迎来与布鲁日的欧联第二回合的比赛。