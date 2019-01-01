博斯尼奇：围绕博格巴建队 他是曼联的护身符

这位前红魔门将承认老特拉福德还没有见过世界杯冠军中场球员的最佳状态，但他相信潜力是可以释放的。

博斯尼奇表示，曼联应该考虑围绕博格巴展开建队，而针对这名中场球员的批评是“不公平的”，因为他有潜力成为球队的护身符。

这位法国国脚有时似乎非常有能力担当这样的角色。

然而，他在老特拉福德的第二个赛季却因为在稳定性上的挣扎而受挫。

自从2016年夏天以8900万英镑(1.13亿美元)的价格回到英国后，人们就一直在对他产生疑问。

博斯尼奇对这位世界杯冠军球员成为替罪羊感到失望，因为我们有充分的理由相信，如果博格巴、卢卡库和德赫亚能够保持快乐，并在其中发挥突出作用，他们就能在激动人心的未来发挥主导作用。

这位前曼联门将在接受采访时谈到了人们对博格巴的批评：“我认为人们给了他太多的批评，很多批评都是不公平的。”

“人们有他们自己的风格和做事的方式，人们需要意识到他是一个世界级的球员。”

“就像我经常说的，球队中最好的球员总是在事情进展顺利时得到赞扬，而当事情进展不顺时，他们也会受到最大的批评。”

博斯尼奇补充了说:“我认为我们还没有看到博格巴最好的状态。”

“在很长一段时间里，你不得不承认，在穆里尼奥的领导下，他没有被用在一个你可以说适合他的位置上。我知道他非常、非常有争议，但对我来说，无论是他还是卢卡库，再一次回到了态度的问题上，当我说态度的时候，请直接说出来。”

“俱乐部需要去说，‘你想来这里吗，说真的，你想来这里吗，是还是不是?’如果这两名球员都想留在那里，那么这两名球员，连同德赫亚，应该是他们希望围绕着他们建立一支球队的人。”

“我知道他的批评者,你知道有时候遇到一些不同的方式,因为他有时有玩厌了的态度,我想很多人,特别是来自曼彻斯特的人,有时看到一些不同的方式。但他是一个顶尖的球员。”

“当我说顶级球员时，他是一个世界级的球员。”

“我认为，如果他想留下，我们应该让他彻头彻尾地明白，我们将围绕着卢卡库和大卫德赫亚，围绕着你建立一支球队。基本上我要告诉你们的是，如果摆脱了博格巴，我将为他得到多少钱，我将用谁来代替他，这并不容易。”

博格巴在2018-19赛季为曼联出场47次，攻入16球，并入选PFA英超年度最佳阵容。