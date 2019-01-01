博斯尼奇：围绕博格巴建队 他是曼联的护身符
博斯尼奇表示，曼联应该考虑围绕博格巴展开建队，而针对这名中场球员的批评是“不公平的”，因为他有潜力成为球队的护身符。
这位法国国脚有时似乎非常有能力担当这样的角色。
然而，他在老特拉福德的第二个赛季却因为在稳定性上的挣扎而受挫。
自从2016年夏天以8900万英镑(1.13亿美元)的价格回到英国后，人们就一直在对他产生疑问。
博斯尼奇对这位世界杯冠军球员成为替罪羊感到失望，因为我们有充分的理由相信，如果博格巴、卢卡库和德赫亚能够保持快乐，并在其中发挥突出作用，他们就能在激动人心的未来发挥主导作用。
这位前曼联门将在接受采访时谈到了人们对博格巴的批评：“我认为人们给了他太多的批评，很多批评都是不公平的。”
“人们有他们自己的风格和做事的方式，人们需要意识到他是一个世界级的球员。”
“就像我经常说的，球队中最好的球员总是在事情进展顺利时得到赞扬，而当事情进展不顺时，他们也会受到最大的批评。”
博斯尼奇补充了说:“我认为我们还没有看到博格巴最好的状态。”
“在很长一段时间里，你不得不承认，在穆里尼奥的领导下，他没有被用在一个你可以说适合他的位置上。我知道他非常、非常有争议，但对我来说，无论是他还是卢卡库，再一次回到了态度的问题上，当我说态度的时候，请直接说出来。”
“俱乐部需要去说，‘你想来这里吗，说真的，你想来这里吗，是还是不是?’如果这两名球员都想留在那里，那么这两名球员，连同德赫亚，应该是他们希望围绕着他们建立一支球队的人。”
“我知道他的批评者,你知道有时候遇到一些不同的方式,因为他有时有玩厌了的态度,我想很多人,特别是来自曼彻斯特的人,有时看到一些不同的方式。但他是一个顶尖的球员。”
“当我说顶级球员时，他是一个世界级的球员。”
“我认为，如果他想留下，我们应该让他彻头彻尾地明白，我们将围绕着卢卡库和大卫德赫亚，围绕着你建立一支球队。基本上我要告诉你们的是，如果摆脱了博格巴，我将为他得到多少钱，我将用谁来代替他，这并不容易。”
博格巴在2018-19赛季为曼联出场47次，攻入16球，并入选PFA英超年度最佳阵容。