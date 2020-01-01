博斯克：内马尔是最佳球员之一 但他并非好榜样

自2017年离开后，就一直有传闻称内马尔想回归巴萨，但西班牙老帅提醒，红蓝军团必须慎之又慎。

前西班牙和皇家马德里主帅博斯克提醒巴萨不要迎合某些球员想要俱乐部签回内马尔的意愿，这位老帅坚称其没有树立一个“好榜样”。

内马尔在诺坎普呆了四年，一直到2017年，他以2.22亿欧元的身价转会去了巴黎圣日耳曼，成为了足坛历史上身价最高的球员。

毫无疑问，这位巴西人在巴黎的表现引起了人们的关注，尽管他在52场法甲比赛中斩获了47球26助攻，但却很少表现出高兴的样子。

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尽管在过去的一年里，关于他即将回归前东家或者加盟皇马的报道越来越多，但这两家豪门却一直没有展开具体行动，这笔交易也一直没有达成。

德尔·博斯克是皇马的传奇，也是西班牙拿到世界杯冠军时的教练，他警告巴萨高层，不要屈从于球员们的要求，此前有报道称更衣室内不少人希望巴西头牌能够回到加泰罗尼亚。

“俱乐部必须决定签谁，不签谁。”博斯克表示。

“你不应去关注运动员们说了什么，因为俱乐部有体育总监和技术秘书。一个足球运动员很难去说队友或者前队友的坏话，我不记得有谁这么做过。”

“内马尔是个难搞的孩子。对我来说，他不是一个好的榜样，尽管在足球方面，他确实是一位伟大的球员。”

“如果你让我告诉你世界排名前五的球员，他肯定会在我的名单之上。但他会在球场上试图搞些小动作，这样的行为发生过不止一次。还有，你忘记了他是怎么离开巴塞罗那的吗？”