博斯：偷窥范加尔的训练课失败了 但仍很危险

这名荷兰战术家讲述了一个冒险的任务，对手是他的同胞，当时他们都在荷兰。

勒沃库森教练彼得·博斯透露，他曾对路易斯·范加尔执行过一项“危险”的间谍任务，但最终因为他的藏身之处而失败。

90年代初在费耶诺德踢球时，博斯说他被俱乐部邀请去阿贾克斯训练，而他们的教练是范加尔。

这位荷兰中场在停车场的车里偷偷地观看了比赛，但是他并没有得到任何有用的信息，因为他听不到他的同胞说话的内容。

“这很危险，因为阿贾克斯和费耶诺德之间的关系就像猫和狗一样。”博斯告诉够力足球。

“不幸的是，我在车里听不到范加尔对球员们说了什么。”

“这很遗憾，因为沟通是范加尔的关键。我没有发现太多有用的东西。”

博斯在退役后跟随范加尔进入了管理层，从阿波夫·阿佩尔多伦开始，最终通过阿贾克斯来到多特蒙德。

然而在那他并没有获得成功，但是现在作为勒沃库森的主教练，这位55岁的教练正在为他的球队在周二的冠军联赛中迎战马德里竞技做准备。

由于在小组赛中输掉了两场比赛，德国球队在小组垫底，他们迫切需要一场胜利来与排名前两的尤文图斯和马竞并驾齐驱。

博斯承认他欣赏西蒙尼领导下的马竞的精神力量，并对球队快速转变的能力保持警惕。

“我喜欢马竞的胜利精神，”他说。“他们真的想赢。”

“自从西蒙尼加盟以来，事态的发展令人难以置信。”

“这不仅仅是一支从防守转换到进攻的球队，而且防守也很好。这是一支踢得很好的球队，进攻能力很强。”

勒沃库森目前在德甲积分榜上排名第九，本赛季前八场联赛中赢了四场。

然而，他们只落后领头羊门兴格拉德巴赫2分，并将在周六主场迎战不来梅。

这是勒沃库森艰难赛程的开始，他们将在下周末面对门兴拉克巴赫，然后是马德里竞技主场的欧冠联赛以及沃尔夫斯堡之旅。