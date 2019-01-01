博尔顿球员抵制余下赛程只为讨回应得薪酬

在没有得到三月工资后，博尔顿球员将不会参加剩余的英冠联赛，而且工会也支持他们。

博尔顿流浪者队的球员威胁说，他们将不会参加剩余的英冠联赛，因为他们自2月份以来就没有拿到过工资。

已经降级去到下个赛季甲级联赛的博尔顿队将在对阵布莱特福德和诺丁汉森林的比赛后结束这个赛季，但是他们的球员拒绝在拿到薪水之前踢球，理由是“精神上、情感上和经济上的负担”。

球员们发表了一份声明，其中提到了俱乐部主席肯•安德森(Ken Anderson)试图出售俱乐部，有传言称，沃特福德前主席劳伦斯•巴西尼(Laurence Bassini)已接近完成这笔交易，但交易未能及时完成，未能阻止他们采取行动。

“我们俱乐部长期存在的金融危机是有据可查的。事实上，我们这些球员还没有领到三月份的工资。还有五名教练组成员也没有收到三月份的工资。”球员们在职业足球协会(PFA)发布的一份声明中如此表示。

“在这段极其艰难的时间里，我们一直在努力继续我们的训练和比赛，但似乎看不到任何解决方案。”

“我们认为对俱乐部的潜在收购将提供一个解决方案，但在完成过程中遇到的困难使我们没有看到接下去的进展。”

“这种情况给人们造成了越来越沉重的精神、情感和经济负担，而这并不是他们自己的错。精神压力已经影响到一些人，他们觉得自己无法充分履行自己的工作。”

“这些都是前所未有的情况，影响着我们生活的方方面面，给我们自己和我们的家庭带来了巨大的压力。”

“在此期间，我们一直保持耐心，希望得到一些解释，但来自俱乐部的信息非常有限，非常令人困惑。我们被告知的事情总是在变化。”

“非常遗憾，我们决定不完成剩余的赛程，除非我们得到应得的报酬。我们知道这将使我们的球迷失望，对此我们真诚地道歉。”

“我们意识到这可能被视为过激的行动，但我们认为我们别无选择。这一决定不是轻率作出的，也不是对这一单一事件的直接反应。”

“这个赛季我们遇到了很多问题，最近几个赛季也是如此，都是由于俱乐部管理不善造成的。一段时间以来，我们一直在一个几乎不堪一击的环境中运营，正是这些问题的累积导致了我们的决定。”

PFA说他们支持球员的行为，但是他们也会为了俱乐部和会员的利益寻求一个解决方案。

“PFA支持博尔顿球员的罢赛行为。”该组织表示。

“球员们整个赛季都对俱乐部表现出了极大的耐心和忠诚，但今天他们已经到了必须采取行动的时候了。”

“PFA从赛季开始就一直在和俱乐部合作，我们已经尽了我们所能来解决这个问题，包括给博尔顿一笔可观的贷款来支付球员12月的工资。”

“我们将继续支持和代表球员，并为球员和博尔顿流浪者足球俱乐部的长远利益而努力。”