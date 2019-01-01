博尔顿彻底要凉 球员罢工下赛季面临罚分

已经提前从英冠降级的博尔顿因为欠薪造成球员罢赛，穷困潦倒的这家前英超球队下赛季有被罚分之虞。

据《镜报》消息，已经降级的英冠球队博尔顿由于欠薪导致球员采取罢赛行动令本周末与布伦德福德的比赛被迫延期，这支已经穷困潦倒的球队下赛季甚至有可能被联盟罚分。

由于俱乐部老板肯-安德森准备终止与劳伦斯-巴西尼的收购谈判，博尔顿的未来很可能因为谈判的破局而再度陷入生死存亡的绝境之中。在三月份工资仍未发放的情况下，博尔顿一线队球员发动了罢赛行动，这个决定将影响球队本赛季剩余的最后两场联赛举行。

英格兰足球联盟已经要求俱乐部尽快重新安排与布伦德福德的比赛，并且承诺收官战与诺丁汉森林的比赛必须如期举行。

联赛纪律委员会将召开会议，针对博尔顿单方面造成比赛无法举行的行为进行裁决。博尔顿被告知，哪怕上调青年队球员也必须派遣出一支完整的球队出战这两场比赛，否则下赛季他们征战英甲联赛将以负分开局。

有博尔顿内部人士表示：“俱乐部现在完全是一团乱，没有人知道接下来会发生什么，这都对球迷是接二连三的打击。”

成立于1874年的博尔顿是英格兰职业联赛的创始俱乐部之一，历史上曾4夺足总杯冠军。进入21世纪的前十年，博尔顿在名帅阿勒代斯的率领下曾是英超有名的“硬骨头”，不少豪门俱乐部都曾是他们的手下败将。自从2012年夏天从英超降级后，这家老牌俱乐部只能徘徊在英冠与英甲之间。如果财务问题无法得到解决，百年老店甚至可能就此作古。