博努奇：转会米兰让我成熟 年轻的我太浮躁

这位中后卫公开了他在红黑军团一年的效力经历，以及他是如何成长的。

莱昂纳多·博努奇透露，他在AC米兰的那个赛季帮助他成长为一名成熟的球员。

这位经验丰富的后卫在2017-18赛季初从尤文图斯转会到圣西罗，然后在第二年夏天回到都灵。

虽然博努奇在米兰没有享受到最好的赛季，但是32岁的他承认离开尤文图斯的这一年对他的职业生涯有一些积极的影响。

“如果我回想起两三年前的莱昂纳多，我就不会做出某些决定。”他周四在安联球场说：“大家都知道，去米兰的决定让我成熟了很多。这是一个很大的机会，也许对那时的我来说太大了。”

“年轻时的莱昂纳多有点太浮躁了。”他补充道：“当你遇到为你提供好的建议的人，你必须谦逊地倾听。”

意大利人还透露他的比赛深受前米兰后卫的影响。

博努奇说：“我看了很多亚历山德罗·内斯塔的视频，因为他和我有相似的特点，我认真地学习，不断努力。”

自从回到尤文，这名中后卫已经看到了俱乐部的一些变化，尤其是在执教方面，毛里齐奥·萨里已经接管了球队。

博努奇在接受采访时说，萨里的风格和他的前任阿莱格里非常不同。

“这是一个彻底的转变，与我们以前的比赛方式相比。”尤文19号说：“你必须按下重置键，因为现在的情况非常不同。首先要接受改变，因为你在自己的舒适区所做的并不是唯一的方法。”

尤文图斯目前在意甲联赛中排名第二，14场比赛后，尽管还没有输掉一场联赛。萨里的球队目前在积分榜上落后国际米兰一分。

老妇人也将在本周末面临一场艰难的比赛，他们将在周六前往意大利首都迎战第三名是拉齐奥。