博努奇：我不会用任何已得的冠军换欧冠冠军

这位经验丰富的意大利后卫已经在尤文图斯的两场欧冠决赛中经历失利，但是他说他不会用他的任何冠军来换取在欧洲赛场上的胜利。

尤文图斯后卫莱昂纳多·博努奇表示，他不会用自己的意甲联赛冠军头衔来换取欧冠冠军，但他表示，意大利冠军球队将在每一场欧冠上努力赢得冠军。

32岁的博努奇在都灵赢得了7个意大利联赛冠军，但他在欧洲赛场上的表现令人失望。

尤文图斯自1996年以来就没有捧起过欧冠冠军，博努奇在2015年和2017年的决赛中都踢了90分钟。他们将在周三前往马德里竞技的主场参加D组的首场比赛。

博努奇对于自己的冠军看得很重，他没有考虑过用任何一座奖杯来换取欧洲的荣耀。

博努奇在赛前新闻发布会上说：“我非常珍惜我所赢得的一切。在尤文，你必须时刻准备好上场，全力以赴。我不会拿我赢得的任何一个冠军去换任何东西。”

有人向博努奇暗示，在对阵迭戈·西蒙尼的马竞的比赛中，客场获得一分将代表一个不错的结果。尤文在最近一场0-0战平佛罗伦萨的比赛中苦苦挣扎，但是对于这位意大利老将来说，这样的态度几乎是不可想象的。

“考虑平局不是尤文图斯的基因。”他说：“我们将证明教练所走的道路是正确的，并带着赢得所有有用的积分的愿望走上欧冠球场。这将是一场战斗。这将是一场艰难的考验，就像所有欧冠比赛一样。我们带着热情和能量去那里，因为参加这场比赛是一个梦想。”

“我们在佛罗伦萨的比赛并不精彩，但欧冠是另一场比赛。马竞时刻准备着战斗，我们必须在一个有竞争力的水平上比赛。”

两队在上个赛季的十六强中相遇，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的帽子戏法帮助尤文图斯逆转了在马德里第一回合0-2落后的局面。

参加了这次交锋的两位主将基耶利尼和迭戈·戈丁都不会出现在本场比赛中。由于膝伤，基耶利尼预计将缺席本赛季的大部分比赛，而戈丁在夏天离开马竞加盟了国际米兰。

“他们是团队中的两位领导者，他们展现了优秀的个性。”博努奇这样评价这两人：“基耶利尼的影响对我们来说无论是在球场上还是在更衣室里都很重要，但我也非常尊重戈丁。没有他，马竞失去了一些东西，但他们能够弥补他离开的损失。我们将努力确保没有人感觉到基耶利尼缺席的影响。”