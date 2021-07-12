博努奇嘲讽英格兰球迷：意大利给你们上了一课 足球不回家了

意大利在常规时间和点球大战中都对英格兰完成了逆转，赢下了欧洲杯冠军。

在意大利点球3-2击败英格兰夺得欧洲杯冠军之后，莱昂纳多-博努奇狠狠地嘲讽了英格兰球迷。

双方在常规时间内1-1握手言和，博努奇在下半场取得进球，为意大利扳平了比分。加时赛双方均无建树，点球大战中，拉什福德、桑乔和萨卡罚丢点球，最终意大利赢下了比赛。

在赛后绕场庆祝时，博努奇对现场的英格兰球迷大吼：“更多的意大利面！我们需要吃更多的意大利面！”

他还抓着转播摄像机，对着镜头怒吼：“足球要回罗马了！”明显在调侃英格兰球迷经常唱的“足球要回家了。”

赛后接受Rai Sport采访时，博努奇说道：“一个历史性的进球意味着梦想成真，这要归功于教练和整支球队。当我们在撒丁岛集结时，球队比起以往有了一些不同的东西。我们慢慢地获得了信心，变得更加团结，冠军是锦上添花，让我们成为了传奇。”

“这是一种独特的感觉，我们很享受。看到现场65000名英格兰球迷在颁奖前离开球场是一件值得享受的事情，现在奖杯将前往罗马，他们以为奖杯会留在伦敦，为他们感到遗憾，但意大利再一次给英格兰上了一课。”

“在赛前热身时我们就说过，看台上发生的一切纯粹是背景噪音。我们已经连续34场不败，我们只需要做自己之前一直在做的事情就可以，一分也不用多，一分也不用少。”