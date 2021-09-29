博努奇：去年瓜帅曾想签下我 英格兰自以为是丢失了欧洲杯冠军

这位尤文图斯后卫声称，瓜迪奥拉2020年的时候曾想签下他，但他不想离开自己在都灵的家

博努奇透露，曼城去年曾想签下他，同时他称赖斯自以为是的评论激励了意大利获得欧洲杯冠军。

博努奇说道：“我一直有一个梦想，那就是在瓜帅手下踢球。我们最接近的一次是在2016年，当时我差点就加盟曼城了，当我们谈到最后的细节时，尤文图斯决定不出售。”

“我们决定继续合作。然后，当我去AC米兰的时候，我本可以去曼城的，但要去曼城需要多个因素奏效，同时我也向米兰保证过会加盟他们。去年，我又和瓜帅谈了一次。”

“他想要签下我，但我告诉他尤文图斯是我的家，我在这里过得很高兴。我在这里有家的感觉，我想为去了米兰一个赛季而弥补。”

“再次成为尤文图斯的象征是我职业生涯中最激动人心的事情。”

今夏博努奇随意大利夺得欧洲杯冠军，他说道：“在与西班牙的比赛之前，我们并没有太在意英格兰球迷唱’足球回家了‘的这个问题。然后，我们内心的愤怒开始上升，我们想让他们知道决赛结果还没定下来。”

“他们还没有赢。听到那首歌被反复播放，听到赖斯说英格兰赢球的动力是我们的10倍，这让我们很愤怒，这是年轻球员常犯的错误。”

“你不能这么说。你永远不要说你比别人更想要什么，或者你比别人更好。”

“你应该始终把自己放在对手的位置上，保持低调，适时出击。这就是我们所做的。我们从来没有说过我们会赢，只是说我们离胜利只有一步之遥，离正确的结果只有一步之遥。在这一点上，我们从不自以为是。”

“我们保持谦逊，这就是我们与众不同的地方。我们有一支伟大的球队，一个伟大的教练和一个伟大的团队在我们身后。能给我们的国家和我们自己带来这样的快乐，真的很特别。”