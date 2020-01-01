南野拓実：利物浦首秀是我踢过最激烈的比赛之一

这位日本国脚在足总杯第三轮与埃弗顿的德比中代表红军出场，他希望在接下来的几周中做出贡献。

南野拓実承认他的利物浦处子秀是他“踢过的最激烈的比赛之一”，但他相信在参加默西塞德德比后他会有更多的贡献。

年轻的中场球员柯蒂斯·琼斯为尤尔根·克洛普的球队打进了制胜球，让他成为了报纸的头条新闻，但是南野拓実在他第一次为新俱乐部效力时就引起了人们的注意。

利物浦以725万英镑的价格从萨尔茨堡红牛队买下了这位日本国脚，他的潜力已经在奥地利国内联赛和欧洲冠军联赛中被发现。

他意识到英格兰足球将会给他带来很多挑战，但是24岁的他有信心可以迎刃而解。

南野拓実在接受记者采访时谈到了自己的处子秀：“我很高兴现在我是球队的一员了，但从现在开始，我需要展示我在场上的能力。”

“就我个人而言，我希望能够进球或者助攻。这可能是我踢过的最激烈的比赛之一，但我知道英超会是这样，所以我并不惊讶。”

利物浦的高压风格，克洛普要求的强度，与南野拓実在萨尔茨堡的经历相似。

当被问及这是否有助于他的过渡时，这位精力充沛的前锋说：“我们进攻的方式，我们反击的方式，我们利用阵线之间空间的方式是相似的。”

“但是这个体系不一样，所以我必须理解其中的区别，让自己适应这个团队。”

南野拓実现在已经在利物浦开始了他的职业生涯，任何早期的紧张都得到了缓解，他也在德比中第一次体验了安菲尔德著名的氛围。

他说：“太棒了，我认为这是最好的球场。球迷们都很棒，我很高兴我们赢了。”