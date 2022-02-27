南野拓实2.0？为什么铃木唯人可能成为下一个在欧洲闪耀的日本球员？

可以说，日本足球运动员最近在欧洲留下了深刻的印象。

从南野拓实到富安健洋，从桑普多利亚的老将吉田麻也，到马洛卡令人印象深刻的久保建英，再到凯尔特人令人兴奋的四名新援，J联赛在欧洲大陆的顶级联赛中有越来越多的代表。

人们不禁要问，铃木唯人的名字还有多久会被列入这个名单之中？

这位20岁的球员效力于清水心跳，他已经吸引了比利时和苏格兰俱乐部的关注，并有可能在今年的某个时候转会到欧洲。

他已经获得国家队的第一次征召，在上个月对中国和沙特阿拉伯的世界杯预选赛之前与南野拓实和久保建英等人一起训练。

他称之为一种荣誉，尽管他没有参加比赛。

铃木唯人是一名技术娴熟的全能型攻击手，曼城球星德布劳内是他的偶像，而他的活力、速度和传球视野则被人们拿来与南野拓实相比。

像南野拓实一样，铃木唯人可以在前锋线上的任何位置踢球，或者在4-3-3中担任第三中场，不过他认为二前锋是最适合自己的。

他说道："我的优势是我可以在任何进攻位置上踢球，对我的要求是在对手的空档处接球，并串联进攻"。

这一点在本赛季J联赛的揭幕战中显而易见，在清水心跳与札幌冈萨多的比赛中，铃木打进了一个精彩的进球，并获评为全场最佳。

"我错过了很多射门，所以我仍然需要打进更多的球，让球迷们认可我，"他在赛后说道。

"这只是第一场比赛，我想继续努力工作。我想让人们看到，本赛季我在门前的能力有所提高。"

铃木出生于日本神奈川地区的叶山镇，年少时曾在横滨水手效力，但他说，选择清水心跳是因为俱乐部内部的气氛，以及它在培养优秀足球运动员方面的声誉。

冈崎慎司曾在莱斯特城夺得英超冠军的过程中扮演重要作用，同时他也是清水心跳的一员，该俱乐部多年来还有像永贝里、马萨罗和贾米尼亚等外援。

铃木与两年多前转会利物浦的南野拓实同属一个经纪人，他将南野拓实和富安健洋视为榜样。

他说，榜样的重要性是巨大的。

他希望自己能够参加下个月日本对澳大利亚的世预赛。

一场胜利将确保日本获得世界杯参赛资格，而失败将使他们需要在最后一场比赛中击败越南队，同时还要希望袋鼠军团不击败沙特阿拉伯。

与此同时，铃木现在的关注重点将是在清水心跳贡献稳定的表现，他们上赛季在J联赛中排名第14位，但本赛季俱乐部有更大的野心。

只要在J联赛取得了成绩，欧洲肯定会向铃木招手。