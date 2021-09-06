南美足球之耻，巴西vs阿根廷的比赛因卫生当局混乱介入而腰斩

一场在圣保罗举行的世界杯预选赛因一连串令人难以置信的失误和无能而被迫腰斩

这是一个如此超现实的场景，如果你敢把它写进小说里，任何一个称职的编辑都会因为太荒谬而马上拒绝它。

巴西和阿根廷之间的世界杯预选赛在圣保罗开球仅仅五分钟后就变成了一场闹剧，一群警察和卫生官员冲进了科林蒂安球场，绝望地、笨拙地试图拘留三名客队的首发球员。

不出所料的是，当局的这种临时侵占球场的行为遭到了目瞪口呆的阿根廷队的拒绝，导致了球场上的混乱。

梅西在带领球队走下球员通道回到相对安全的更衣室时说道：“我们走了。”而在体育场内部，可以看到球队教练正在等待，如果有必要迅速逃生的话，球队已经随时准备好。

我们不要拐弯抹角了，这对每一个相关方来说都是一件尴尬的事，是一场史诗级的灾难，是对一个足球界最引以为傲的足球地区的一个污点，没有任何理由会发生这种事。

对于这些可耻的场面，只找出一个罪犯是没有用的。所有参与的各方都必须为让这场世界杯预选赛蒙羞承担责任。

阿根廷的四名球员马丁内斯、布恩迪亚、罗梅罗和洛塞尔索被控在进入巴西时犯下严重罪行，据称他们在一份官方文件上撒谎，并隐瞒他们曾进出英国的事实，企图规避当地的防疫政策，但阿根廷国家队的官员否认了这些说法。

然而，如果这些指控被证明是正确的，那么阿根廷所指控的行为就不应相对而言：这四人，以及阿根廷国家队中任何建议他们这种欺瞒措施的人，都是极其不负责任的行为，如果被判有罪，巴西当局应以适当的方式予以惩罚。

但有关负责人对此事的处理也有很多不尽如人意之处。

直到在开赛前两个小时才指出，巴西国家卫生机构Anvisa才发布声明证实对这四人的指控，但他们却又被允许与其他阿根廷球员一起前往科林蒂安球场，而球场外面还有大量的警力。

甚至在Anvisa介入之后，所有涉及足球方面的人——巴西和阿根廷各自的足协，以及南美足联——都达成了协议，允许这些被指控的球员同样进入赛场。比赛也按照计划开始了，国歌和开球都没有发生什么意外，直到一切都失控了。

当权者的反应似乎展现出了即兴和无能的新深度，梅西在球场上抗议道：“我们已经在巴西呆了三天了，没有人告诉我们任何事情，”

听听Anvisa长官安东尼奥-巴拉-托雷斯在接受《环球报》采访时说的话，他说道：“我们给联邦警察打了电话，他们去了酒店，我们发现他们已经去球场了。剩下的就是你在现场看到的。”

我们已经证实，警方在阿根廷离开酒店之前和期间都在那里，这至少表明通讯出现了可怕的故障，导致了今天的这场混乱。

坦率地说，这还不够好。这样一场有梅西、内马尔和一些世界上最著名的足球运动员参加的比赛，不应该因为一场这样的闹剧而被玷污。

各国政府、足协以及国家队应共同努力，特别是在全球公共卫生紧急情况期间，确保安全开展此类活动，而不是以这种明显的轻蔑和不尊重的态度相互交涉和采取行动。

当然，至少，我们应该不难接受这样的观点：足球运动员在比赛中盯着全副武装的便衣警察，这在任何合理的情况下都是不可接受的。

接下来会发生什么，比赛是否最终会继续，巴西或阿根廷是否会被判胜利，是否有任何人会面临制裁或指责，都还有待观察。

就目前而言，这是南美洲体坛最近记忆中最黑暗的日子之一，这是对各方的谴责，他们将这场本该是足球节日的盛会变成了一场彻头彻尾的灾难。