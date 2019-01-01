南特俱乐部退役9号球衣 纪念前球队射手萨拉

法甲球队感谢体育界的慰问，同时也向这位对很多人来说意义重大的人表示敬意。

南特向埃米利亚诺·萨拉表达了深切的敬意，此前，他乘坐的一架飞机在飞往卡迪夫的途中坠毁。

来自世界各地的唁电如潮水般涌向这位阿根廷人的家人和朋友，以及他所代表的法甲俱乐部，以及他即将加盟的英超俱乐部。

这些友好的话语受到了法国人的欢迎，南特透露他们将退役9号球衣来纪念这位为球队效力了四年的阿根廷前锋。

南特俱乐部在一份声明中说:“周四得知被发现的尸体是埃米利亚诺·萨拉后，南特俱乐部感到非常悲伤。但是这个消息结束了漫长而又无法忍受的等待。埃米利亚诺将永远是书写南特足球伟大历史的传奇人物之一。”

“有很多艰难的早晨，从噩梦中醒来，不幸的现实打击着我们。埃米消失了……”

“2015年7月，埃米利亚诺·萨拉骑着Edre来到南特，他知道如何赢得南特球迷的心。凭借他的努力，他的渴望和他无止境的善良，他在三个赛季中都成为了俱乐部的最佳射手。”

“他在国内和国际足坛上获得的荣誉与他的球员和个人身份相符。今天，我们失去了一位朋友，一位天才球员和一位模范队友。”

“我们不能忘记在这起事件中的飞行员和他的家人，我们有信心当局会继续搜索。”

南特足球俱乐部主席瓦尔德马尔•基塔来说:“我不知道该怎么说。这是个悲剧，我彻底崩溃了。埃米利亚诺留下了他的印记。这就是为什么，像很多球迷一样，我希望通过退役9号球衣来纪念他。”

“南特俱乐部、南特董事会、南特员工和南特球员向埃米利亚诺·萨拉(Emiliano Sala)和大卫·伊博森(David Ibbotson)的家人表示最深切的哀悼。我们永远不会忘记你，埃米。”

“他是一个从不放弃的阿根廷人，埃米利亚诺·萨拉，埃米利亚诺·萨拉……”

南特也决定让他们的官方俱乐部网站向萨拉致敬。

任何在周五访问该网站的人都会看到一个专门为这位28岁的南美人设计的主页。

卡迪夫的人们还在接受这件发生在1月21日发生的不幸事件的过程中。

萨拉的飞机在飞往威尔士的途中失踪的最初报道震惊了他们，他们在周四晚上发布了自己的感人的信息。

“蓝鸟”在其官方网站上表示:“我们怀着极大的悲痛报道了多塞特郡警方于2019年2月7日发布的声明：今天，2019年2月7日(星期四)，遗体被运抵波特兰港口，多塞特的验尸官已经正式确认这是职业足球运动员埃米利亚诺·萨拉(Emiliano Sala)的遗体。”

“萨拉先生和飞行员大卫·伊博特逊的家人已经得到了最新消息，并将继续得到经过特殊训练的家庭联络官的支持。”

“我们向埃米利亚诺的家属表示最衷心的同情和慰问。他和大卫将永远留在我们的心中。”