南伦敦扎球王揭歧视伤疤：每场比赛都被喊猴子或黑鬼

水晶宫球星威尔弗雷德·扎哈每周都会受到种族歧视，他透露自己几乎每场比赛都被打上“猴子或黑鬼”的标签。

据报道，在整个2018/19赛季，足球领域的种族歧视案件越来越频繁，威尔弗雷德·扎哈只是众多在整个赛季被攻击的目标之一。

自从去年12月被切尔西球迷盯上以来，斯特林已经成为反种族主义斗争的关键人物，扎哈也努力强调他受到的辱骂。

今年早些时候，这位科特迪瓦前锋在社交媒体上分享了一篇帖子，他被称为“跳水猴”，在接受《The Jackal》杂志采访时，他进一步公开了自己如何被歧视。

扎哈说:“几乎每一场比赛我都被叫做猴子，或者黑鬼，或者随便什么。想象一下，如果我真的对此感到沮丧呢？我不知道我们对他们来说是不是动物之类的。为什么这没问题？你为什么在你五岁的孩子旁边说这些话？然后，当你离开（球场）的时候，你又做回了一个正常的父亲，做一份正常的工作？人们会掩饰这些东西。”

扎哈在4月份透露，他受到了死亡威胁和种族歧视，现在他去看了一个生活导师，以确保他对这项美丽的运动的爱仍然存在。

“最近几周，我一直在和一位生活导师交谈，”他补充说：“对于足球，你会开始思考，‘我还爱它吗，还是把它当成一份工作?’带着那种心态、那种渴望进入一场比赛，‘我想进球，我想进球’。就像对自己说，‘我要改变今天的比赛’。当我走的时候，我在车里放音乐直到我到达那里。唯一能阻止我实现目标的是我的心态或者伤病。”

反歧视慈善机构Kick It Out在周三发布的一份声明中谴责了扎哈和他的同行受到的虐待。

“我们对威尔弗雷德·扎哈所经历的种族主义事件感到失望和悲伤，”该组织发言人说：“任何形式的歧视都是完全不可接受的，我们鼓励任何目睹或经历过歧视的球员立即举报。足总调查了比赛中任何级别的所有形式的歧视虐待，并与联盟和我们的合作伙伴Kick It Out密切合作。我们将与威尔弗雷德联系，进一步了解这些事件，并为他提供他需要的任何指导和支持。”