单挑蓝军后防 阿尔特塔盛赞马蒂内利有勇气

这位年轻的巴西前锋在斯坦福桥的进球帮助枪手挽回了一分。

米克尔·阿尔特塔赞扬了加布里埃尔·马蒂内利的勇气和热情，马蒂内利在周二阿森纳2-2战平切尔西的比赛中打进了一球。

在斯坦福桥的比赛刚过一小时，马蒂内利从自己半场的禁区内冲到对方禁区射门得分，为阿森纳将比分扳成1-1。

阿森纳主帅阿尔特塔强调了他的球员的性格，并特别提到了马蒂内利的成熟，这位18岁的球员从他的祖国巴西来到阿森纳后，一直给人留下深刻的印象。

阿尔特塔说：“在这个球场上，他与球队一起10人应战，并对抗阿兹皮里奎塔，在我看来，阿兹皮里奎塔是联盟中最好的后卫之一，他每次都和阿兹皮里奎塔对垒，你需要勇气才能做到这一点。”

“还有他的体能。我好几次想把他换下，因为他看起来很疲惫，他在抽筋，下一分钟他又要跑60码了。”

“不只是他。我认为拉卡（亚历山大·拉卡泽特）踢得非常好，尽管他没有进球，尼科（尼古拉斯·佩佩）也一样，每个人都在参与。他们在训练中真的很努力，试图说服我们让他们多踢比赛。”

“当他们质疑一些事情时，我会告诉他们在球场上讲话，这就是在球场上讲话。”

在失去大卫·路易斯后，阿尔特塔被迫安排格拉尼特·扎卡作为后卫，并赞扬了这位前队长克服了导致他在本赛季早些时候考虑转会的“多种”心态。

“我试着让他相信这是他应该待的地方，我想给他机会让他重新享受踢球的乐趣，我让他做的每件事，他愿意做的每一次训练。”枪手主帅说。

“今天我知道，在我把他放在那里的那一刻，我不知道他会做得有多好，但他在那里全力以赴了，他很棒。”