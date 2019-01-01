华盛顿完成球员生涯 鲁尼计划回旧部做教练

在享受在美国的时光的同时，这位来自英超时代的标志性人物渴望在某个阶段以教练的身份回到英格兰。

韦恩·鲁尼计划重返曼联或埃弗顿，但只是以教练的身份，因为他打算在华盛顿联队完成他作为球员的职业生涯。

这位33岁的前英格兰国脚并不急于挂靴。

自从搬到美国后，他的职业生涯迎来了可喜的复兴，很快他就在华盛顿扮演起了俱乐部护身符的角色。

鲁尼正在享受他在美国联赛上的时光，并希望充分利用这段时间。

在他的未来不会有更多的转会，这位现代的偶像球员也十分愿意延长他现在的合同至2021年以后。

他说：“我很好，我在今年之后还有两年的时间，之后我的感受将决定我是否继续踢球。”

“我会在这里结束我的职业生涯，然后看看会有什么提议。”

“当我完成比赛后，我的目标是直接进入教练的行列，无论水平如何。我们将看看届时会有什么机会出现。”

离开球场后的职业生涯已经规划好了，鲁尼承认他想在进入教练席后回到英格兰。

两个位置对他特别有吸引力，曼联和英格兰的历史头号射手渴望在某个阶段回到熟悉的环境。

他补充道：“有埃弗顿和曼联，回到其中任何一家家俱乐部都会很不错。”

“你无条件地爱你的家人。我对埃弗顿的感情就是这样。”

“埃弗顿是我永远爱的球队，我从小就支持它。我看了所有的比赛，当他们进入足总杯决赛对阵切尔西的时候，我在为曼联踢球，他们在半决赛中打败了我们！”

“我去看了他们的比赛，我的心里一直有他们。”

“那是两支我永远希望他们能赢的球队。”

鲁尼在埃弗顿效力过两次，期间他在老特拉福德度过了标志性的13年。

他在2018年夏天离开了英格兰足球，在他效力于美国职业足球大联盟的36场比赛中打入20粒进球。