华盛顿完成球员生涯 鲁尼计划回旧部做教练
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韦恩·鲁尼计划重返曼联或埃弗顿，但只是以教练的身份，因为他打算在华盛顿联队完成他作为球员的职业生涯。
这位33岁的前英格兰国脚并不急于挂靴。
自从搬到美国后，他的职业生涯迎来了可喜的复兴，很快他就在华盛顿扮演起了俱乐部护身符的角色。
鲁尼正在享受他在美国联赛上的时光，并希望充分利用这段时间。
在他的未来不会有更多的转会，这位现代的偶像球员也十分愿意延长他现在的合同至2021年以后。
他说：“我很好，我在今年之后还有两年的时间，之后我的感受将决定我是否继续踢球。”
“我会在这里结束我的职业生涯，然后看看会有什么提议。”
“当我完成比赛后，我的目标是直接进入教练的行列，无论水平如何。我们将看看届时会有什么机会出现。”
离开球场后的职业生涯已经规划好了，鲁尼承认他想在进入教练席后回到英格兰。
两个位置对他特别有吸引力，曼联和英格兰的历史头号射手渴望在某个阶段回到熟悉的环境。
他补充道：“有埃弗顿和曼联，回到其中任何一家家俱乐部都会很不错。”
“你无条件地爱你的家人。我对埃弗顿的感情就是这样。”
“埃弗顿是我永远爱的球队，我从小就支持它。我看了所有的比赛，当他们进入足总杯决赛对阵切尔西的时候，我在为曼联踢球，他们在半决赛中打败了我们！”
“我去看了他们的比赛，我的心里一直有他们。”
“那是两支我永远希望他们能赢的球队。”
鲁尼在埃弗顿效力过两次，期间他在老特拉福德度过了标志性的13年。
他在2018年夏天离开了英格兰足球，在他效力于美国职业足球大联盟的36场比赛中打入20粒进球。