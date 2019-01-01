华丽开场落寞告终 鲁尼美国生涯落幕

这位准德比郡前锋的MLS生涯在没有任何征兆的情况下结束了，人们觉得他本可以有更多的表现。

这并不是鲁尼和华盛顿特区联所希望的结局，但是，考虑到我们在整个大联盟赛季所看到的一切，这也许是两队注定要得到的结局。

周六晚，华盛顿特区联在多伦多以5-1不敌多伦多FC，连续两个赛季在季后赛首轮出局。至此，鲁尼的MLS时代正式结束了，这位前曼联球星将离开美国首都，前往德比郡担任新的球员兼教练。

对于鲁尼来说，这是一个令人沮丧的结束。鲁尼的签约是华盛顿特区联复兴的催化剂。这是一家历史悠久的俱乐部，在整个美国职业足球大联盟的强大力量形成和改革的过程中陷入了困境。俱乐部重获生机不是鲁尼的个人功劳，奥迪球场的启用也值得称贺，但是，是这位英格兰传奇的签约让这家俱乐部焕然一新。

但是，事实证明，对华盛顿特区联来说，这还不足以让他们实现赛季的飞跃。鲁尼有他的时刻，尽管没有一个比他在上个赛季对阵奥兰多城的流芳百世的铲球和传中更耀眼。这支球队整体表现很好，但是，总的来说，华盛顿特区联难以实现突破，而鲁尼自己也在挣扎着。

这一点在周六晚上表现得最为明显，华盛顿特区联在一场生死攸关的季后赛中显得无精打采。鲁尼在比赛的大部分时间里都很沉寂，他努力进入比赛，为他的球队带来活力。

但鲁尼确实抢到了机会，帮助球队把比赛拖入加时，而华盛顿特区联根本不值得得到这样的机会。鲁尼的角球为卢卡斯·罗德里格斯在伤停补时阶段扳平比分铺平了道路。但是，在加时赛中，当多伦多FC在加时赛的前15分钟内连进四球时，比赛又重新回到了高潮。赛季结束了，一个机会被浪费了。

在某种程度上，过去的几个月似乎都被华盛顿特区联浪费了。在鲁尼在8月份宣布他将加盟德比郡之后，华盛顿特区联接连输掉了3场比赛，虽然他们在最后几周都在努力拼搏，但这段时间注定了他们将在客场征战季后赛的命运。周六的比赛是鲁尼宣布离队后的第六场比赛，此前他已经因为停赛、生病和伤病缺席了四场比赛。在这六场比赛中，他只贡献了2次助攻，0个进球。

他有MLS足球遗产吗？一切都会好的。鲁尼是一个出色的联赛大使，但是，不管怎么说，他在华盛顿特区联的更衣室里表现得很好。在美国，鲁尼有机会成为一个普通人，以他从未有过的方式享受比赛。从他在埃弗顿的第一刻起，他就一直是超级巨星鲁尼。而在大联盟，他只是球员鲁尼。

加时上半场伤停补时阶段，鲁尼在四球落后的情况下悄然离场，由后卫莱奥纳多·哈拉换下。没有喧闹。根本没有什么欢送会。由于在华盛顿特区联的最后一场主场比赛中被停赛，鲁尼从未真正得到美国职业足球大联盟的正式告别，现在他打包回家了。

这不是他应得的结局，但这是他得到的结局。