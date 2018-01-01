半程冠军=英超冠军？克洛普：放屁！

过去十年时间里，利物浦是唯一一支拿到英超半程冠军却无缘最终冠军的球队，但克洛普表示这些数据都是狗屁，自己不会受影响，并称就算没有这样的数据，自己也不会因此觉得球队已经拿到了冠军。

利物浦主帅克洛普表示他对于英超半程冠军以及最终冠军之间的关系不感兴趣，他认为这些故事都是狗屁。

在2-0击败狼队之后，红军利物浦成为了英超圣诞冠军，现在他们领先曼城4分。自从2008-09赛季起，英超只有两次半程冠军无缘最终冠军的情况出现，而这两次情况都发生在利物浦身上。

克洛普表示这些过往不代表任何东西，他说道：“我听说过这些故事，说过去10年里只有利物浦在拿到半程冠军的情况下无缘最终冠军。”

“哇，你们媒体不敢说，因为你们觉得我知道，但这些都是狗屁故事。这算啥？这有什么意义吗？两支利物浦是完全不同的球队，时代也变了，一切都不同了，所以这一点也不有趣。”

“如果利物浦那两次都拿到了最终冠军，我会因此觉得赛季已经结束，我们现在已经是冠军了吗？当然不会。”

“我们不用想着五月份的事情，我们只需要想着接下来和纽卡斯尔的比赛，并尽一切可能去赢得比赛。在那之后就是阿森纳，我们甚至不用回家，可以在球场等阿森纳来，因为赛程太密集了，好好享受这段时间吧。”

“我们从来没想过曼城怎么样，所以现在我们就要开始考虑曼城？这很傻。我并没有预料到曼城会输给水晶宫，但这种事情可能发生在任何球队身上，包括我们。”

“一切都没有改变，我们一直专注于下一场比赛。至于其他没有参与到其中，但也倾注了感情的人，例如我的朋友之类的，他们在看到曼城输球后都给我发短信，但我的情绪没有丝毫波动，因为如果你是我，你就知道球队还有20场左右的比赛要踢。”

“别在真正赢得冠军之前以为你赢得了冠军，我们已经不是小孩了，这就是目前的情况。说了那么多关于曼城和利物浦的事，你们怎么能忘记热刺？他们6-2横扫埃弗顿给人留下了深刻印象。”

“那场比赛后他们也说了，大家都关注其他两支球队对他们来说是好事。我们不会给任何人行方便，你们媒体有时候就会这样，因为你们只谈论利物浦和曼城，这给了热刺反超的机会。”