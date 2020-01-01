半场短路致崩盘 伊布：AC米兰停止了比赛和信任

瑞典球星在半场结束前帮助球队取得两球优势，但在下半场令人震惊的表现后，这还不够。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇表示，AC米兰“停止了比赛”，这位明星前锋对红黑军团在与同城死敌国际米兰的德比中丢掉两球领先优势表示惋惜。

AC米兰半场2-0的领先优势在几分钟内就被国际米兰抹去了，国际米兰连进四球，彻底扭转了德比的局势，以4-2的比分取得了令人震惊的胜利。

在上半场伤停补时阶段，伊布成为了米兰德比历史上年龄最大的意甲射手。

其他球队

然而，AC米兰没能在与国际米兰的比赛中站稳脚跟，后者上演了一场令人震惊的反败为胜，在积分榜上超越了卫冕冠军尤文图斯。

“很难解释到底发生了什么。”38岁的伊布在接受意大利天空体育采访时表示。

“半场结束时我们告诉自己，下半场的前15分钟至关重要，在这15分钟里我们丢了两个球。”

“我们停止了比赛，球队停止了信任，我们停止了施压，传球不够。从扳平球开始，一切都崩溃了。”

“我认为这很大程度上取决于经验，因为你必须知道如何控制一场2-0领先的比赛，而不仅仅是在最后赢球。”

“这很奇怪，因为我们的上半场几乎是完美的。我对国米的期望更高，上半场的表现看起来不像是一支值得获得第二名的球队。他们在中场休息后做到了。”

国际米兰在23场比赛后以净胜球的优势领先于尤文，而AC米兰则以10分的劣势落后于欧冠区。

AC米兰教练皮奥里承认他对他的球队没有利用好前45分钟的精彩表现感到愤怒。

“我对我的球员们很生气，因为在这种情况下我们有一些防守任务，而当我们放松的时候，我们就受到了惩罚。”皮奥里告诉意大利天空体育。

“这真的很遗憾，因为我们控制了比赛，并且压制了一支强大的球队，让我们之间看起来从来没有19分的差距。我们有防守的职责，但我们没有履行。”

“这绝对是我们本赛季最好的上半场，但我们输掉了一场我们一直占优的德比，我们必须在上半场展现出的能力上更进一步。比赛必须进行全面分析。”