半场换下库尔图瓦 皇马澄清：不是因为焦虑症

在周二的欧冠比赛中场休息时，这名前切尔西门将被替换下场。

据报道，皇马门将库尔图瓦被诊断出患有焦虑症，但皇马对此表示否认。

这位比利时国脚门将在2019- 2020赛季的前几周也受到了不少批评，齐达内的球队在西甲积分榜上起起伏伏，他的状态经常受到质疑。

与此同时，在冠军联赛中，皇马并没有达到最佳状态，这位27岁的球员在周二的比赛中再次成为人们关注的焦点，他在上半场丢了两次球，而此时的白衣军团在主场以0-2落后于布鲁日队。

情况在下半场得到了一定程度的改善，卡塞米罗在最后时刻扳平了比分，但这并没有阻止人们对这位在半场结束后被换下的比利时人的新一轮的批评。

尽管这位球员自己说过，他已经准备好接受为马德里这样的超级大国效力的压力，但西班牙媒体的报道表明，他正在与精神压力作斗争。

然而，皇马很快就否认了这些谣言，他们在俱乐部网站上发表了一份声明，其中写

“1、我们的球员从来没有被诊断出所谓的焦虑问题，因此，这个信息是绝对错误的。”

“2、库尔图瓦被诊断出患有急性肠胃炎，并接受了治疗，同时伴有脱水和电解质失衡等症状，这使得他无法在上周二对阵布鲁日的比赛中在下半场继续比赛。”

“3、球员目前对治疗反应良好。”

阿方斯·阿雷奥拉有望在周末对阵格拉纳达的比赛中为齐达内的球队把守大门，这场比赛将是目前西甲联赛的榜首之争。

这将是法国人在夏天租借到皇马后的第二次首发，而球迷们最喜欢的纳瓦斯转会去到了王子公园。

如果这名法国国门表现良好，这将会重新引发关于库尔图瓦在伯纳乌的角色的争论。