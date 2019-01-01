半场变阵？埃梅里称托雷拉是因伤被换下

在阿森纳客场1-0击败沃特福德的比赛中，中场球员托雷拉在半场结束后没有重新回到比赛中，而阿森纳下半场踢得并不顺利，外界质疑埃梅里的换阵战术，不过枪手主帅解释，托雷拉是因为出现了伤情。

北京时间4月16日，今天凌晨英超第34轮结束最后一场比赛，阿森纳客场1-0击败沃特福德，奥巴梅扬打入唯一进球。主帅埃梅里非常担心中场大将托雷拉的伤情。

23岁的托雷拉在中场休息时被替换下场，球迷们为他未能在下半场回到比赛中感到担心。不过埃梅里解释，托雷拉此前在对阵那不勒斯的比赛中就出现了伤情。在本场比赛中，迪尼肘击托雷拉被裁判出示红牌下场，主场球迷开始对托雷拉频频爆发嘘声。

“首先，我将托雷拉替换下场是因为在出现红牌后，球场内的气氛开始针对托雷拉，”埃梅里在赛后解释。

“与此同时，我们的队医表示，托雷拉在周中受伤的位置出现了疼痛感，所以我决定是时候将他替换下场了。”

“我们并没有改变阵型，仍然是4-2-3-1，拉姆塞和扎卡担任双后腰，厄齐尔则踢10号位置。比赛的走势并不想我们赛前所计划的那样，我本以为可以用三后卫就能应对，然后在中场安排贡多齐协助扎卡、拉姆塞和厄齐尔，希望在中场拥有更多的优势。”

“但是在比赛中我认为这样的安排并没有奏效，我们没能得到想要的中场控制能力，”埃梅里补充说。

“所以我将阵型变为4-2-3-1，奈尔斯出现在后防线上。”

“我们有出色的定位球战术，在第二落点上的战术也很成功，并且有精准的长传球，我们在努力寻找第二个进球的机会，不过第二个进球始终没有到来。”

在比赛开场仅10分钟，沃特福德门将本-福斯特接队友回传球，在禁区内带球犹豫，被奥巴梅扬抢断破门，这也是本场比赛唯一进球，阿森纳在客场顺利带走3分，继续占据联赛争四主动权。