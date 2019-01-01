半决赛期待战红军 布斯克茨：巴萨不是热门

巴萨在欧冠四分之一决赛中淘汰曼联挺进半决赛，中场布斯克茨仍冷静表示，巴萨并不是夺冠热门，并且相信利物浦能够顺利晋级半决赛，成为他们下一轮的对手。

北京时间4月17日，巴萨在欧冠四分之一决赛中两回合4-0淘汰曼联挺进半决赛。

巴萨中场布斯克茨认为，球队在比赛中几乎没有给曼联什么机会，但他仍冷静表示巴萨还不是欧冠夺冠热门球队。

“我们在三年之后重新回到欧冠半决赛，这种感觉很棒，”布斯克茨说。“我们今天踢得很出色。对手开始的进攻让我们有些意外，但随后我们就接管了比赛。”

“我们已经有三年没有进入过半决赛了，但是我们一直在全力以赴，我们希望更进一步。”

同时进行的另一场比赛中，阿贾克斯淘汰尤文进入半决赛，布斯克茨对这支荷甲的传统豪门也大加赞扬，他说：“尤文是欧冠最佳球队之一，阿贾克斯并不是种子球队，但他们完全依靠自己的实力打入了半决赛。”

在谈到接下来半决赛对手时，布斯克茨说：“利物浦是欧冠夺冠热门球队，他们本赛季更加出色了，我认为他们晋级半决赛应该不会有太大问题，当然一切都还需等到比赛结束。”

“我并不认为巴萨是夺冠热门。我们在赛季中也遇到了一些困难，在欧冠半决赛中，一切事情都可能发生，其实在四分之一决赛的时候，我们也是这么想的。阿贾克斯就是最好的例子，他们拥有一批非常年轻的球员，但是他们发挥非常出色，所以如果他们闯入决赛，也不会让人感到太惊讶。”