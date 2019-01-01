半亿欧元买坎塞洛 曼城和尤文图斯正在深入谈判

英超冠军曼城正准备出售达尼洛并引进葡萄牙国脚坎塞洛，他们正就此与尤文图斯谈判。

够力足球了解到，曼城正与尤文图斯就价值5000万欧元(4400万英镑/ 5600万美元)的若奥·坎塞洛转会事宜进行谈判。

与两家俱乐部关系密切的消息人士证实，随着曼城准备出售巴西国脚达尼洛，交易框架正在制定之中。

尤文图斯已经开始寻找坎塞洛的替代者，并且已经确定热刺的特里皮尔和那不勒斯的希萨伊是可能的替代者。

达尼洛本人也可能是一个选择，在他最终在2017年选择曼城之前，他曾接近从皇马转会到尤文图斯，但目前两家俱乐部正在讨论一笔只收现金的交易。

曼城已经为达尼洛的离开做了几个月的准备，并一直在寻找替代者。水晶宫右后卫阿隆·万-比萨卡也在英超冠军的雷达上，尽管他们将面临来自曼联的激烈竞争，后者渴望签下这位21岁的球员。

葡萄牙右后卫坎塞洛对转会很感兴趣，但是尤文还没有批准他的转会，因为他们想要超过5000万欧元。曼城认为，这个价位的转会费是合理的，尽管最终协议尚未达成。

今年25岁的坎塞洛可能成为曼城今夏的首笔签约，尽管他们长期以来一直有信心马德里竞技中场罗德里会以7000万欧元(合6200万英镑/ 7900万美元)的价格加盟俱乐部。

这位西班牙国脚正在重新考虑转会事宜，并公开承认他已经向马竞请求“空间和耐心”来决定他的下一步动向。

曼城并没有放弃签下这名22岁的球员的希望，但是他们已经找到了另一个选择，以防他最终决定不去阿提哈德球场。马科斯·略伦特和坦基·恩东贝莱已经和曼城联系在一起，但是够力足球了解到他们不太可能签约。

曼城也对莱斯特城的哈利·马奎尔感兴趣，但莱斯特城坚持要7500万英镑(9500万美元)，外加附加费用。这将使他成为历史上最昂贵的后卫，曼城不愿意支付这样的费用。

蓝月亮的转会重点是一名防守型中场和一名中后卫，罗德里和马奎尔是他们的首要目标，一名新的右后卫和一名新的前锋只有在球队现有成员离开后才会到来。

因此，达尼洛看起来肯定会离开俱乐部，因为曼城和尤文已经就坎塞洛的事宜进行了几轮会谈。