升级当爹 吕迪格希望保护儿子免受种族主义之苦

这名切尔西后卫在伦敦德比对阵托特纳姆热刺的比赛中遭到了嘘声。

在第一个孩子出生后，安东尼奥·吕迪格重新振作，公开反对种族主义，并抨击足球管理者让黑人球员独自面对种族主义。

周六，切尔西后卫吕迪格在斯坦福桥遭到热刺球迷的狂嘘，因为这位德国国脚声称他在本赛季早些时候的比赛中被辱骂。

警方无法找到支持或否认吕迪格说法的证据，并已结束了对该事件的调查。根据英国法律，这将是一种刑事犯罪。

其他球队

由于这件事缺乏证据，吕迪格不得不面对一些热刺支持者的牵强说法。。

吕迪格透露，赛后他与哈里·凯恩进行了交谈，热刺队长代表俱乐部直接向他道歉。

就在上周，波尔图前锋穆萨·马雷加在吉马良斯遭受种族主义辱骂后离开球场以示抗议。这段视频迅速在网上疯传，吕迪格认为这是一个很好的例子，说明足球管理者未能理解如何控制不断加剧的紧张局势。

“你看，他想离开球场，他的队友试图阻止他。”吕迪格补充说：“很明显，每个人都听到了。他自己的队友们要强留他在场上。他独自一人。他因为逃离种族歧视而被出示黄牌。”

“这很简单；我们是孤独的。我们必须以我们的方式来处理它。如果他们仍然没有受到惩罚，离开球场是没有意义的。离开球场有意义吗？我不这么认为。”

“结果呢？没有结果，因为结果可能会让我再次成为可怕的人。如果我离开球场，没有人受到惩罚，那又有什么意义呢？”

“在最后，人们想怎么写就怎么写，我将再次被嘘。如果不惩罚这些人，种族主义就赢了。我就是这么看的。”

在对阵热刺的比赛前，吕迪格看到他的伴侣生下了他们的儿子贾马尔·萨尔，他说这是他人生中最好的一周。

“当然。100%（我生命中最好的一周）。赢下德比战，那就更好了。非常好的一周。这是一个起伏不定的星期。但更多的好事情，特别是因为我的儿子的出生，我的第一个孩子。对我来说那是艰难的日子，但是这次的胜利让我很高兴。”

“我现在很累。我很高兴。现在我要去医院，最后，他回家了。这是一场艰苦的比赛，但是有了这场比赛，我很高兴。第一个孩子。我从来没有经历过这种情绪，也没有经历过我脑子里在想什么。”

现在，26岁的他已经当上了父亲，他渴望看到自己的儿子在一个毒性更小的世界里成长，他也重新振作起来，努力公开反对种族主义。

“当然，因为如果这种事情发生在足球领域，它也会发生在其他领域，我儿子也会在其他领域成长。”他总结道：“我会尽力的。我会尽我最大的努力确保我的儿子不像其他人那样愚蠢。对不起，我没有别的词可以形容这个了。”