千古奇冤莫耶斯：当年中卫多 没买马奎尔

苏格兰人承认他在老特拉福德的时候就意识到了这名后卫的潜力，但是他说从来没有机会签下他。

大卫·莫耶斯称在担任曼联主帅期间观看了哈利·马奎尔的比赛后决定他“屁股很大”，但他坚称他没有选择签下他，因为他在俱乐部已经有很多中后卫了。

有消息称，在2019年创纪录的转会之后，红魔可能在几年前就得到了这名8000万英镑(9600万美元)的后卫。

据说莫耶斯在老特拉福德接替弗格森爵士的任务时，拒绝了以400万英镑签下马奎尔的机会。

苏格兰人承认他意识到了这位前谢菲尔德联球员的潜力，但是他坚持说，虽然他去现场看了他的比赛，但他当时并不觉得有必要买下他。

莫耶斯告诉talkSPORT:“我们没有试图签下他，但是我们当时认住了他。我非常了解低级别联赛的球员，把他们带到埃弗顿让我的职业生涯很好——无论是蒂姆·卡希尔还是我们这些年所做的一切。

“哈利·马奎尔是我认识的另一个人。他在主场对阵普雷斯顿的比赛中踢得很好，我看着他，觉得他踢得很好，但是那个时候他真的很高大——他的屁股很大。你想:‘天哪，哈利会有多大块头?’因为那时他还是个相对年轻的男孩。公平地说，他看起来棒极了，而且他一点也没变。当我去曼联的时候，我们有维迪奇，费迪南德，埃文斯，基恩，琼斯，斯莫林，所以我们去买另一个年轻的中卫并不是我们当时最需要的。哈利·马奎尔不得不继续他的旅程。有时候球员需要一段旅程才能到达他们要去的地方。那时他可能会挣扎。”

马奎尔从谢菲尔德到曼彻斯特的旅程中，经过了赫尔城和莱斯特城。

他在2019-20赛季的首个周末代表红魔出场，并在4-0战胜切尔西的比赛中引人注目。

博格巴是另一个为索尔斯克亚做出突出贡献的球员，莫耶斯认为将一名继续与皇马联系在一起的中场留在老特拉福德是非常必要的。

他补充道:“我认为曼联应该留住博格巴，因为他是世界上最好的球员之一。他真的很有能力。他可能只是需要一点时间来安定下来。我认为这是令人不安的方式，因为他或他的经纪人已经出来说，他想再次转会。但如果你看看周日曼联的中场，没有保罗·博格巴会让他们变得更弱。”