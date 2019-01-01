十面埋伏 戴尔：说热刺正在危机中并不为过

这位英格兰中场公开谈论了热刺的情况，并希望球队“坚持下去”。

托特纳姆热刺中场球员埃里克·戴尔承认他的球队正处于“危机”中，在四天内的两场惨败让本赛季糟糕的开局雪上加霜。

在周二晚上的欧洲冠军联赛中，热刺以2-7惨败给拜仁慕尼黑，而在周六的英超联赛中，热刺以0-3惨败给布莱顿。

主教练毛里西奥·波切蒂诺目前面临压力，热刺在英超联赛中排名第九，而四个月前热刺刚刚在欧冠决赛中输给利物浦。

戴尔承认热刺正在经历一段艰难的时期，他们在过去的五场比赛中输掉了四场，即将迎来国际比赛日。

这位英格兰国脚说球队需要克服近年来俱乐部所不熟悉的情况。

“我们显然正在经历一段困难时期。说这是一场危机是不是有点过头了？并不。”戴尔通过《镜报》表示：“如果你输了，就像我们前两场比赛一样，这很正常。对我们来说，这是我们经历过的最糟糕的时期，但我们必须团结一致，度过难关。关于球队的事情，我知道不是这样的，但是很自然的，由于我们现在的处境，这些事情会出现。这是我们第一次发现自己处于这种境地，我们不能退缩。我们必须坚持下去。”

在联赛杯输给科尔切斯特之后，波切蒂诺的压力更大了，随后他们被拜仁慕尼黑攻入7球。

自从一月份在克拉文农场2-1战胜富勒姆之后，托特纳姆热刺就没有赢得过一场客场比赛。热刺在2019年已经输掉了令人震惊的18场比赛，本赛季他们的8场英超比赛只有3场获胜。

在国际比赛日之后，热刺将试图在主场对阵沃特福德的比赛中反弹。