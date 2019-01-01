十级嘲讽 多特CEO：奥巴梅扬只能在电视看欧冠

这名前锋去年离开了德甲，但是他还没有和枪手一起参加过欧洲顶级俱乐部的比赛。

多特蒙德首席执行官瓦茨克将矛头对准了阿森纳前锋奥巴梅扬，暗示他离开这家德国俱乐部只是为了钱，并嘲笑他缺少欧冠资格。

在多特蒙德的四年半时间里，奥巴梅扬是一位多产的球员，他在2018年1月离开俱乐部，以5600万英镑（6900万美元）的价格加盟枪手，这是当时阿森纳俱乐部最高的转会费。

这位加蓬国脚在酋长球场继续着他的进球模式，自从他首次亮相以来，他在枪手的所有比赛中打进49个进球。

尽管奥巴梅扬在门前的表现非常出色，但在他效力阿森纳的头两个赛季中，球队都未能进入前四。在连续20个赛季排名英超前四之后，阿森纳在2017-18赛季排名第六，上个赛季排名第五。

这意味着，虽然奥巴梅扬的前东家多特蒙德一直在参加欧冠，但这位前锋不得不委身于欧罗巴联赛。

瓦茨克毫不避讳地强调了奥巴梅扬过去和现在的俱乐部之间的区别，同时也暗示了这位30岁的球员在去年离开多特蒙德的时候心里只想着钱。

“当然，面对如此高的金额，很难留住一个球员。”瓦茨克对《南德意志报》表示：“有些人去俱乐部是因为这些钱，他们已经很多年没有踢过欧冠了。在阿森纳表现出色的奥巴梅扬在查看自己的银行账户时可能会很开心，但在周三，当他不得不在电视上观看欧冠时，他会很难过。”

奥巴梅扬在2019- 2020赛季开局良好，迄今为止在7场联赛中攻入7球，目前阿森纳在英超联赛中排名第四。

枪手将在周四继续他们的欧联杯之旅，届时他们将在酋长球场迎战标准列日，周日他们将迎战伯恩茅斯。

与此同时，多特蒙德在德甲积分榜上排名第八，但只比排名第一的拜仁慕尼黑落后三分。