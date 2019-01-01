十战八胜表现佳 拜仁确认弗里克留任至赛季结束

拜仁慕尼黑已经委托弗里克监督本赛季剩下的比赛，认为他是一个永久角色的“可行选择”。

德甲冠军拜仁慕尼黑周日宣布，汉西·弗里克将继续担任拜仁慕尼黑主教练一职，并有可能长期担任这一职位。

自从今年11月尼科·科瓦奇离开后，弗里克就一直掌管着球队，他已经在所有比赛中10场比赛中赢得了8场胜利，现在看来，他是这个职位永久的“可行选择”。

在给俱乐部主席鲁梅尼格和体育总监哈桑·萨利哈米季奇留下深刻印象之后，他将在本赛季结束前继续留在这个位置。

拜仁在科瓦奇的率领下开局不利，最终与科瓦奇分道扬镳。在周六2-0战胜沃尔夫斯堡后，他们与领头羊莱比锡在赛季中期相差四分。

鲁梅尼格说：“我们拜仁对弗里克的表现非常满意。在他担任主教练期间，无论是在比赛质量还是取得的成绩上，场上的发展都非常出色。”

“我们创造了欧冠29年历史上的新纪录，在小组赛的6场比赛中取得了6场胜利，在德甲联赛中，我们重新回到了可以接近积分榜榜首的位置。”

“我相信拜仁明年将会延续我们在过去几场比赛中的表现，也就是踢出有吸引力和成功的足球。”

拜仁与巴黎圣日耳曼主帅托马斯·图赫尔和阿贾克斯的埃里克·腾哈赫联系紧密，而前主教练瓜迪奥拉仍然是安联球场上的热门人物。

但是前德国助理教练弗里克现在有机会证明他应该在2019- 2020赛季之后继续执教。

他说：“我真的很喜欢与球队和教练团队一起工作。我们在德甲、德国杯和欧冠的下半赛季都取得了不错的开局。”

“现在我们正在充电，我们将在训练营为下半赛季做充分的准备。然后我们将努力获得尽可能多的胜利和冠军。”