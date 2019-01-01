十年 前曼联队长瓦伦西亚加盟厄瓜多尔基多队

在效力红魔10年之后，瓦伦西亚现在正准备在厄瓜多尔迎接新的挑战，在他的国家美洲杯比赛结束之后。

前曼联队长瓦伦西亚回到了他的祖国厄瓜多尔基多大学队，基多在周五宣布了这名边锋的到来。

33岁的瓦伦西亚在夏季转会窗口开启时以自由球员身份离开了红魔。

随后，他前往了巴西，代表厄瓜多尔参加2019年美洲杯。

就在厄瓜多尔在小组赛中被淘汰的几天后，这位老将的下一个目的地已经确定。

“路易斯·安东尼奥·瓦伦西亚是厄瓜多尔足球史上最著名的球员之一，他是一个新的格雷罗·阿尔博。”基多在俱乐部官方网站上透露。

这位曾在2017-18赛季初担任曼联队长的球员，在10年成功的英超生涯后，以优异的成绩告别了曼联，如今他作为一名传奇人物重返厄瓜多尔足坛。

“他带着两年的合同来到厄瓜多尔联赛，并拥有未来几年的选择权，这是阿尔巴管理层的巨大努力，得到了我们赞助商无价的支持，是他们让阿尔巴家族的梦想成真。”

出生在新洛哈的瓦伦西亚的职业生涯是在基多队的对手球队国民队开始的。2003年，年仅18岁的瓦伦西亚就在那里完成了自己的处子秀。

在西班牙短暂效力于维尔瓦和比利亚雷亚尔之后，这位边锋在2006年8月加盟维冈竞技，并在3年后转会到老特拉福德。

在曼联的十多年里，瓦伦西亚出场超过300次，他的奖杯包括两个英超冠军，足总杯和欧罗巴联赛的成功。

然而，在2018-19赛季，他发现自己在俱乐部的位置日渐边缘化，在穆里尼奥和索尔斯克亚的带领下，他在各项赛事中只踢了9场比赛。