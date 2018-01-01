十年中场终等到 名宿盛赞托雷拉改变枪手

枪手名宿保罗·默森认为，乌拉圭国脚托雷拉就是阿森纳寻觅了长达十年的中场答案，并相信他的到来彻底改变了阿森纳。

22岁的托雷拉是埃梅里在今年夏天来到酋长球场后最先签下的球员之一，枪手仅花费2600万英镑就将乌拉圭人从桑普多利亚带到了北伦敦。

托雷拉在最近几周状态火热，阿森纳对阵热刺和哈德斯菲尔德的比赛中，托雷拉都打入了至关重要的进球。枪手名宿保罗·默森对这位中场赞不绝口。

默森说：“阿森纳在失去吉伯托·席尔瓦和维埃拉之后就一直在苦苦寻找合适的中场球员。托雷拉的传球天赋并没有令人惊艳，但是他对比赛节奏的掌控绝对顶级。”

“这些年以来，我一直认为阿森纳的控球打法能够跻身世界最强球队之一，但是在过去四五年里，他们在无球情况下的发挥糟糕至极，而托雷拉的到来彻底改变了这一点。”

托雷拉成为阿森纳中场核心，他带动周围的队友犹如多米诺骨牌效应一样，不断推进给对手施加压力。

“他的比赛态度非常棒，在比赛中他总是全力以赴，并且能够自始至终的专注在比赛中。在过去几周内，他奉献的两粒进球无与伦比。”

默森同时认为托雷拉和阿森纳对于彼此都是最合适的，他加盟其他俱乐部不一定能有现在的发挥，而乌拉圭人仍然有上升空间。

“利物浦不会购买他，我甚至认为前四的球队都不会购买他。但是阿森纳需要他，温格执教阿森纳时就需要这样的球员，但是他太固执了，从没有想过引进这样类型的球员。”

“托雷拉可能会效力南安普顿或者伯恩利这样的球队，而没人能够提及他。然而他来到了阿森纳，双方一拍即合，阿森纳真得太需要他了。”