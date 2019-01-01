十动然拒 波切蒂诺承认有很多离开热刺的邀约

阿根廷人已经得到了离开俱乐部去寻找更好的机会，但是由于他对俱乐部的承诺，他拒绝了。

毛里西奥·波切蒂诺表示自从接手托特纳姆热刺以来已经拒绝了多份工作邀请，尽管他不认为主教练们收到这样的邀请有什么特别的。

在过去的几个赛季里，波切蒂诺在热刺的未来多次成为疑问，据报道，他在这家伦敦俱乐部的成功使他成为皇家马德里和曼联等俱乐部关注的焦点。

在热刺晋级上赛季欧冠决赛后，有传言说他将离开，但在对阵阿森纳的比赛前，面对越来越多的传言，热刺主教练称这是“愚蠢的”。

波切蒂诺告诉记者，多年来他已经收到了很多离开俱乐部的邀请，但他相信这在他和其他英超顶级教练之间并不罕见。

波切蒂诺表示：“是的，我收到了很多(离开的)邀请。五年来有很多，丹尼尔(列维)知道一些——但不是全部！(这些报价)来自世界各地。丹尼尔非常清楚我们对俱乐部的承诺，重要程度非比寻常。但不同的主教练(获得聘用)是正常的。如果你问瓜迪奥拉，如果你问克洛普，如果你问最好的教练……瓜迪奥拉在曼城工作，他也会接到来自另一家俱乐部的电话。克洛普和其他人也一样。”

“这对我来说并不特别。你问我，那是我诚实的回答。但我不想要它，所以不要用它来形容我有多好，因为我说了不。”

波切蒂诺也淡化了过去对离开的任何兴趣，他说这将是一个令人信服的决定，但他已经做出了长期留在俱乐部的承诺。

波切蒂诺在被问及是否考虑离开时表示：“不，因为去年我在这里签合同的时候，我想帮助俱乐部完成球场的建设，搬进新球场，确保我们会搬迁，这符合球队的活力，不会造成问题。这是我对丹尼尔的个人承诺。一年前的这个时刻，我们很容易说，‘好吧，我们在这里已经四年了，让我们找到另一个挑战，然后继续前进’，因为托特纳姆的人们总是会很好地记住我们。但是我们表现出了我们对俱乐部和丹尼尔个人的承诺，因为我们知道这将是一个艰难的夏天，不可能签下球员，不可能换掉球员，我们必须在努力完成任务的同时保持阵容不变。”

“我很高兴来到这里，非常自豪。我们签了五年的合同，在一个完全不同的俱乐部开始了一个项目——现在我们是世界上最好的俱乐部之一。我们参加了欧冠决赛，现在的目标是在未来保持竞争力。”