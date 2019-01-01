十全十美 史密斯：英超教练都爱热刺前锋孙兴慜

这位26岁的韩国球星本赛季状态恢复得很好，而前英格兰前锋对他的专业态度和多才多艺印象深刻。

托特纳姆热刺球星孙兴慜本赛季状态好得飞起，任何英超教练都会很欢迎他能加入他们的球队，阿兰·史密斯说。

这位26岁的球员在波切蒂诺的球队又度过了一个富有成效的赛季，在17场英超比赛中打进8球，助攻5次。

在本月的亚洲杯上，韩国国家队队长的表现也很快从在队内产生了影响。在2:0战胜中国队的比赛中，孙兴慜为自己的球队赢得一粒点球，并因此率先获得领先。

前英格兰球星史密斯相信孙兴慜的职业态度、多才多艺的技能以及高效的生产力将是英超任何俱乐部的重要资产。

“当然，我相信英超的任何教练都会选择孙兴慜。”史密斯告诉够力体育说，“他的态度很好，即使在替补上场的时候。这是任何教练都想从球员身上得到的。他有很好的态度、技巧和得分能力。热刺现在拥有他是件好事。”

“他的伟大之处在于他可以踢很多不同的位置。这意味着他理解比赛，特别是位置方面的安排。凯恩不在的时候，孙可以在那里踢他的位置。除此之外，他也可以向左或向右拉边。”

“同时，他的左右脚都可以完成射门，这对任何前锋来说都是一笔巨大的财富。当然，信心是很重要的一部分。他现在好像在“飞一样”。他的速度很快，我相信，从身体素质上来说，我们现在看到了他最好的一面。”

孙兴慜于2015年从勒沃库森加盟热刺，至今已经为这家伦敦俱乐部出场160多次。尽管他在白鹿巷的起步并不顺利，但他始终坚信自己能成为一颗耀眼的明星。

史密斯补充说：“他对这项运动有很大的兴趣。他看起来什么都不怕。在他的第一个赛季，一切都不顺利，他看起来不怎么有信心，但你仍然可以看到他的能力。他已经在德国证明了这一点。”