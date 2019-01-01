十二支英超球队考察他 何方神圣席卷英冠

英冠的伯明翰本月将面临一场挽留前锋切·亚当斯的战役。

22岁的前锋亚当斯在英超联赛和英冠联赛中都受到越来越多的关注。

上周六，12支英超球队派出球探观看了伯明翰在主场1比2负于米德尔斯堡的比赛，亚当斯本场比赛打进一球。

这是他本赛季的第13个进球，也是他职业生涯迄今为止最高进球纪录。

富勒姆曾在2017年7月以500万磅求购亚当斯被拒，他们持续观察他的进步。

本赛季，莱斯特城也有派出球探定期对亚当斯进行观察。

狼队、伯恩利和哈德斯菲尔德也是他的超级追随者。

亚当斯目前有望成为自1994-95赛季的史蒂夫·克拉里奇以来首位单赛季为伯明翰进球超过20个的球员。

伯明翰的丹麦左后卫克里斯蒂安·佩德森支持亚当斯打破记录——前提是他还留在圣安德鲁斯球场。

“他进了很多球，现在对我们来说很重要。他是顶级球员，我相信他能在更高的舞台上发挥。”

“所以我们只能尽可能地享受他。”

“我支持（他进球）20 +。他是一个很有天赋的球员。他的潜力已经开始增长到一个很高的水平。”

“他是一个优秀的球员，也是更衣室里一个出色的人。我为他的成功感到高兴。这是他应得的。”

“在赛季开始的时候，我们没有进很多球，但是他和另一名重要的球员尤基维茨合作无间。他们关系很好，也合作得很好。”