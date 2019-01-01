北爱关键一役之前 京多安因感冒离开国家队

这名28岁的球员因为这个问题被迫离开了贝尔法斯特的训练营，他的首发位置很可能会在被凯尔·哈弗兹取代。

京多安将缺席周一晚上德国至关重要的与北爱尔兰的2020年欧洲杯预选赛，此前他在周日因感冒离开了勒夫的国家队。

在周五晚上主场2-4负于荷兰队之后，排名第二的德国队落后北爱尔兰3分，领先荷兰队3分，而罗纳德·科曼的球队还少打了一场比赛。

德国足协周日下午证实，28岁的曼城中场已经离开贝尔法斯特的球队下榻的酒店返回英格兰。

在输给荷兰队那令人失望的表现后，德国很可能会回归四后卫的体系，而京多安本可能会首发。勒沃库森20岁的球星凯尔·哈弗兹可能会成为首发阵容中的一员。

凭借前四场比赛的全身，迈克尔•奥尼尔率领的绿白军团出人意料地占据了C组榜首，不过他们还没有面对小组中任何一支重量级的球队。

这两个国家最近一次相遇是在2018年世界杯预选赛上，德国连续第七次战胜爱尔兰。而北爱尔兰上一次战胜德国是在1983。

然而，现在，德国有必要拿出与世界上最好的球队之一相称的表现，因为他们在去年耻辱性地早早退出世界杯后，一直在争取保持连贯性。

德国队将会想念京多安在中场的经验，但如果哈弗兹有机会给人们留下深刻印象的话，曼城中场的缺席可能会被证明是因祸得福。他去年在勒沃库森的各项赛事中都打入20球，本赛季也已经打入2球，但是他还没有为国家队取得过进球。

如果京多安不能很快从疾病中恢复过来，这也会给瓜迪奥拉带来暂时的头痛。

由于主力后卫拉波尔特的长期伤病困扰着曼城，瓜迪奥拉现在在控球中场的位置上没有太多的选择，而费尔南蒂尼奥将会填补后防线上的空缺。

创纪录签下的新援罗德里将会在周六对诺维奇的比赛中保持他的位置，但是由于欧冠和联赛杯的比赛，如果球员们没有达到最佳状态，曼城的阵容可能会再次感到紧张。