北伦敦德比无奈平手 路易斯：后卫必须担负责任

巴西人表达了他的失望，因为枪手在联赛中又丢了两分。

周日在酋长球场2-2战平热刺后，大卫·路易斯敦促阿森纳的后卫们为他们的错误“承担责任”。

枪手继上周在安菲尔德3-1击败利物浦之后，又在对热刺的比赛中表现欠佳。

上半场客队凭借克里斯蒂安·埃里克森的射门和哈利·凯恩的点球迅速取得2-0的领先。中场休息前，亚历山大·拉卡泽特一记漂亮的进球，将比分缩小了一半。

奥巴梅扬在第71分钟为主队扳平比分，但在酋长球场的比赛终场哨吹响前，双方都没有再取得进球。

索卡拉蒂斯在比赛初期反应迟缓，门将莱诺挡开了埃里克·拉梅拉看似温柔的射门，但是被后上的埃里克森趁机补射破门得分。

之后，扎卡在禁区内对孙兴慜的一次鲁莽的犯规，导致凯恩在点球点将热刺的领先优势扩大了一倍。

路易斯在利物浦的表现受到了广泛的批评，他对阿森纳最近一系列在后场代价高昂的失误表示了惋惜，然后坚称他将把自己的一切都奉献给了球队。

“我认为(批评)是正常的，在我所有的职业生涯中都是这样，尤其是当你是一名后卫的时候。”他告诉天空体育。

“前锋永远不会输掉比赛，除非他们在最后一分钟错过了一个点球，这就是足球。”

“防守队员必须承担责任，以一种良好的、谦逊的方式接受(批评)。当我们犯错时，我们需要理解并说出来。

“我将永远尽我最大的努力。在利物浦被罚点球之前，我的表现一直很好，尤其对于我们的第一场重要比赛来说。

“今天，尽管很痛苦，我还是打了整场比赛，直到比赛的最后一刻，我都努力表现出很好的精神状态。

“我每天都在努力和球队一起进步。你必须成熟起来，才能理解这种时刻。”

在2019-20赛季的四场比赛之后，阿森纳在英超联赛中排名第五，而国际比赛日即将开始。

埃梅里已经开始展望他的球队9月15日客场对阵沃特福德的比赛，以及之后欧联杯的赛事。

枪手在前往牧师路的四天之后将面对法兰克福，而标准列日和维多利亚也同在F组。