北伦敦德比揭幕失败 新白鹿巷启用再推迟

热刺本希望在枪手3月2日来访时能够搬进他们的新球场，但现在比赛看来仍将在温布利举行。

托特纳姆热刺已经确认，3月2日的北伦敦德比将不会按照原计划在新修建的白鹿巷球场举行。

该俱乐部原本希望能搬入在伦敦N17区旧址上新居以迎接他们的同城劲敌。

但现在比赛仍将在温布利举行。自从热刺在2017年离开他们的老白鹿巷球场后，温布利就一直是热刺的主场。

在俱乐部网站上发表声明说:“我们可以今天报告的补救工作安全系统在新体育场附近完成，然后我们将进入到测试的最后阶段，其中包括火灾探测和报警系统及其与其他安全系统的全部。”

“这次测试的成功对我们获得安全证书和开放体育馆的能力至关重要。”

“因此，我们可以确定，我们将在3月2日星期六下午12:30，继续在温布利球场迎战阿森纳。”

热刺原本计划只在国家体育场使用一个赛季，并曾计划在去年9月主场对阵利物浦的比赛定为新球场的临时开幕日。

相反，该项目一直受到了各种拖延，俱乐部报告称，安全系统和程序的测试是导致该体育场延期近6个月的主要原因。

俱乐部曾被迫在离白鹿巷50多英里的米尔顿凯恩斯的MK敦斯体育场与沃特福德队进行了一场联赛的比赛。

主教练波切蒂诺甚至在去年暗示，围绕着体育场进度的混乱已经让球队失去了奖杯。

俱乐部主席丹尼尔·列维在一份声明中说：“再次感谢你们所有人对我们的支持，感谢你们从这么多不同的方面给予我们的巨大支持。接下来的几周将至关重要。”

本赛季早些时候，俱乐部得到了英足总和当地有关部门的特别许可，可以在温布利继续比赛到赛季结束。

热刺目前还没有宣布新球场的揭幕日期。