北伦敦天王山：阿森纳强势回归誓压热刺

阿森纳将在主场迎战托特纳姆热刺，有机会将自己与同城对手的积分差距拉大到五分。

自阿森纳上一次在英超联赛赛季结束时积分压制热刺已经过去了三个赛季，北伦敦两大豪强的地位似乎发生了颠倒。但本赛季，情况有可能出现逆转。

在2016/17赛季之前，热刺在积分榜上实现最后超越阿森纳而避开阿森纳球迷为嘲笑热刺所立的“圣托特纳姆日”还要追随到1994/95赛季。波切蒂诺麾下的热刺，结束了其22年被阿森纳所压制的历史，阿根廷人在过去的三年中一直带领热刺在英超积分榜上力压阿森纳。但由于热刺并不令人满意的英超新赛季开端，他们在酋长球场势必将会面临巨大的考验。

阿森纳正希望凭借埃梅里的执教经验，重新超越热刺并进入英超前四。足球评论员保罗·梅森认为，北伦敦德比对于阿森纳和托特纳姆热刺两支球队各自的期待都发生了很大改变，带着1分离开酋长球场对于热刺来说将会是一个令人满意的结果。他同时表示阿森纳则会非常期待赢得这场比赛，这确实是一个过去不曾出现的情况。

“在过去的两到三年里，热刺似乎已将自己与阿森纳的差距拉开。但如果你在本周末对这场比赛进行评价，你会发现热刺对平局感到满意。阿森纳看起来才真正像一支能晋级英超前四的球队，枪手如果胜利了，我不会感到意外。”

“我认为阿森纳会将热刺打爆。热刺队目前正在苦苦挣扎，如果枪手抓住机会，我认为这对于他们是一个好时机。曼城与热刺的平局实际上帮助热刺掩盖了他们的劣势。曼城有30次射门，但如果周日同样的射门机会给予阿森纳，他们肯定会进球。”

克里斯蒂安·埃里克森与扬·费尔通亨周日都出现在了热刺的替补席上，但目前关于他们的情况仍未正式敲定，波切蒂诺表示当9月2日转会窗口关闭之后，他或许才能够真正放下心来。提到热刺的开局不利时，波切蒂诺并没有显得很担心，”球队目前的状态确实没有达到最佳，但有谁能够进曼城两球并拿到一分呢？我们踢得很出色，对未来也依旧乐观。”