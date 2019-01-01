化歧视为动力 马尔科姆淡化泽尼特种族主义风波

这位22岁的球员在他的处子秀上就收到了一条横幅，这条横幅强调了一些球迷不让黑人球员进入球队的愿望。

新泽尼特签下的马尔科姆淡化了种族主义标语引发的轩然大波。

本月初，巴西人首次代表俄罗斯豪门出场，他看到看台上飘扬着一面横幅，上面写着：“感谢领导层对传统的忠诚。”

这条横幅是针对俱乐部的Landskrona支持者团体在网上发布的一份宣言，该宣言呼吁泽尼特不要签下黑人球员。

然而，当被问及这条横幅时，马尔科姆选择了关注那些自从他来到俄罗斯以来一直支持他的球迷。

“说实话，我在泽尼特感到了爱和尊重。”巴西人告诉够力足球：“他们在我的亮相和首秀时所做的节目更激励了我。对我来说，这就是一切。我们的支持者可以期待我回报泽尼特所有人对我的爱。”

这位22岁的球员承认在他的职业生涯中已经克服了很多困难，并将那些诋毁他的人作为动力。

马尔科姆说:“我做我的工作，我一生中所面临的一切都是动力，这样我就能达到我的目标，无论是在体育上还是在我的私人生活中。这就是运动员的生活，你不能停下来为每一种情况感到悲伤。你必须专注于你的目标。”

在巴塞罗那的一个赛季里，马尔科姆为争取上场时间而苦苦挣扎。今年夏天，他以4000万欧元(合3650万英镑/ 4450万美元)的转会费，外加500万欧元(合460万英镑/ 560万美元)的附加费用加盟了俄罗斯豪门。

马尔科姆有很多求购者，但是他说他选择泽尼特是因为以前的球员在俱乐部都很成功，包括一位巴西国脚。

“很多球员，比如胡尔克，来到这里并取得了很多成就，我认为如果我踢得好，保持我的高水平，这将是最重要的。我有机会做出选择，我之所以选择这里，是因为我知道它会奏效。”

在新赛季为泽尼特出场两次之后，马尔科姆强调了他对俱乐部投资的回报和对他的信任。

“踢得好，帮助我的队友和教练，这样我们才能取得好的成绩和冠军。”他说：“这就是我如何成为有用的人，我将百分之百地为泽尼特做出贡献。我是一个非常自律的球员，我知道我的责任和泽尼特为签下我所做的努力。所以我必须在球场上做出回应。”