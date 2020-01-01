匈牙利主帅：那不勒斯应该签下AC米兰目标索博斯洛伊

这位意大利教练认为这名少年将在圣保罗俱乐部茁壮成长。

匈牙利主帅罗西相信萨尔茨堡球星索多米尼克·博斯洛伊是意甲劲旅那不勒斯的“理想球员”。

索博斯洛伊是一名炙手可热的中场新星，从目前的情况来看，这位匈牙利国脚似乎注定将在今夏离开萨尔茨堡红牛，目前他已经被与那不勒斯、AC米兰、国际米兰、拉齐奥和阿森纳等队联系在一起。

这位19岁的中场球员在2019- 2020赛季中，总共代表这家奥地利豪门在各项赛事中出场40次，有12球18助攻入账。

其他球队

目前有关他即将转会的传闻继续在各大媒体平台发酵，匈牙利国家队主帅罗西认为，如果索博斯洛伊加盟那不勒斯，那么他将在加图索手下得到长足的成长。

罗西告诉CalcioNapoli24：“尽管年仅19岁，但索博斯洛伊早在18岁的时候完成了国家队首秀，他是一个非常优雅和有天赋的球员，脚下技术也很出色。”

“他可以踢中路，并且善于在进攻三区送出助攻，他的身体条件很棒，个子很高，更难得的是，他还拥有不错的速度。”

“如果他决定接受一份意甲的邀约，这将让他在某些方面继续提高。他仍然有提高的余地，比如他的防守能力。”

“从战术上来说，萨尔斯堡让他在左路靠前的位置踢球，他在那里贡献了进球和助攻，不过在控球时，他通常会收缩到中路，为边后卫腾出空间。”

“在4-3-3阵型中，他可以担任全能中场的角色，在中锋身后提供帮助。”

“索博斯洛伊是一位可以在位置分明的球队中表现得很好的球员。在意大利，那不勒斯善于进攻而不是防守反击，他们是意大利最好的球队之一，即便他们每个赛季都会掉链子。”

“多米尼克将是适合那不勒斯踢球风格的理想球员。”

在过去的12个月里，萨尔茨堡红牛已经成为了欧洲顶级球员的兵工厂，挪威前锋埃尔林·哈兰德被卖到了多特蒙德，南野拓实去了利物浦，达布尔则加盟了塞尔维亚。