勿重蹈覆辙 德赫亚要求红魔积极迎战伦敦碗

上赛季红魔负于铁锤帮的情形让德赫亚十分警惕，他要求队友们避免这样的悲剧再次发生。

上赛季，曼联遭遇了29年来最差开局，其中最关键的一场失利就是客场不敌佩莱格里尼带领的西汉姆。

德赫亚充分意识到这支伦敦球队能够带来的威胁，他警告自己的队友要为周日的比赛做好准备。

西班牙门将告诉俱乐部官网：“我相信他们是一支很出色的球队，拥有一批重要且优秀球员。他们现在状态不错，而我们还要应对上赛季的糟糕回忆，所以我们从比赛一开始，就要表现得比上个赛季更为兴奋。“

“这是很重要的三分，这将帮助我们留在离榜首更近的位置，也能够帮助年轻球员保持信心。我们希望让大家清楚我们站在这里是为了什么，摆脱艰难局面，赢走3分。”

另外，德赫亚还感谢了球迷的支持：“这对我们来说非常非常的重要。我们的球迷支持着我们，不论主场客场，这真是太棒了。”

在这场比赛中，红魔门将还将遇到自己的同胞弗纳尔斯，他希望这位前黄色潜水艇球员继续在西汉姆阵中发挥重要作用。

“我在国家队的时候认识了他，我们有一两次进入过同一套阵容。他很有实力，我认为他可以为西汉姆做出很大贡献。他在比利亚雷亚尔效力期间就已经证明了自己，他很有天赋，并且他是一名顶级球员。”

西汉姆中后卫迪奥普在上赛季3-1战胜红魔的主场比赛中也有出色发挥，他希望自己的队友们能够拿出同样的表现，并且坚信铁锤帮有实力击败任何球队。

迪奥普告诉西汉姆官网：“我们上赛季面对他们打了一场出色的比赛，那对我们来说真是美好。”

“周末会是一场恶战，所以我们必须做到同样的事。我们必须打出我们自己的足球，不要去考虑曼联。”

“我们是一支很出色的球队，可以击败任何人，所以我们充满信心。在英超，没有比赛是容易的，但我们必须为此做好准备。我认为如果我们打出自己的风格，我们可以做到任何事。