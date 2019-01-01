勒马尔希望格列兹曼留下 并承诺在球队中继续改进

西蒙尼的球队希望在西甲联赛中获得第二名，并希望法国世界杯冠军球员在下个赛季仍然留在球队。

托马斯·勒马尔希望格里兹曼下赛季仍然是马德里竞技的一名球员，而这名边锋同时也承认他还有更多的工作要做，以完全适应西甲的生活。

格里兹曼在去年6月通过一部奇怪的纪录片宣布了自己的决定——拒绝了巴萨继续留在了西蒙尼的球队。

然而，马竞在西甲联赛的争夺中再次落后于巴萨，而他们在欧冠联赛中的希望也在16强后被尤文图斯打破。

这不禁让人们再次猜测，世界杯冠军格里兹曼将前往诺坎普，以满足他在俱乐部层面赢得最高奖项的愿望。

在力劝格里兹曼留下的同时，勒马尔并不知道他的法国队友的计划，他告诉媒体：“如果你想知道，你必须问他。”

“我什么也不知道。我希望他留下，我刚签约，我现在甚至都没有问这个问题。”

勒马在第85分钟打进制胜球帮助马竞在周六1-0战胜了埃瓦尔。

这只是勒马尔加从摩纳哥加盟以来的26场比赛中的第三个进球，同时他也只为马竞在顶级联赛贡献了2次助攻。

在随摩纳哥队赢得2016-17赛季法甲冠军后，人们对这名关键球员寄予厚望，而他的履历上也增添了一枚2018年法国队世界杯冠军奖牌。

勒马尔认识到在新环境中需要改进。

“我来到了一个新的俱乐部，我必须适应一个赛制，一个新的联赛，这不是一夜之间发生的。”他补充说。

“我的这个赛季的表现并不特别出众，但你必须在防守上非常警惕，这是马竞的要求。”

“我并不是说这很难，但这是一种让我超越自我的力量。

“人们对我的评价对我影响不大。我知道我必须做什么。俱乐部要的我。”