勒夫欢迎萨内回归德国：他能保持德甲的吸引力

德国国家队主帅很高兴看到这名边锋从英超归来，并相信他会在祖国成为明星。

德国主帅勒夫对曼城边锋勒罗伊·萨内的回归表示欢迎。

这位23岁的球员又一次与拜仁慕尼黑联系在一起，他在5年前加盟曼城之前在沙尔克开始了他的职业生涯。

根据《图片报》的一篇报道，萨内决定回到德国是为了他的长远利益，有迹象表明，这名攻击手最早可能会在明年1月推动转会。

国家队主帅勒夫对这样的转变表示支持，他说：“他有许多特殊的技能和完全独特的打法。他将会是德甲的一个亮点。德甲需要注意了——国际排名看起来不是很好，因为最近几年联赛有点落后。萨内可以保持德甲的吸引力。”

2015年11月，勒夫在国际赛场上让萨内首次亮相，并于次年带他参加了欧洲杯，但他拒绝就是否应该在2020年欧洲杯之前离开英超给出建议。

曼城曾在夏天与拜仁慕尼黑进行过转会谈判，但由于十字韧带受伤，萨内在八月底开始远离赛场。

他现在正在恢复训练，希望尽快回到一线队。尽管萨内加快了恢复的步伐，但是瓜迪奥拉强调他不能保证萨内什么时候才能完全康复。

“他什么时候回来？我不知道。”瓜迪奥拉在周三晚上曼城对阵牛津联的联赛杯赛前的新闻发布会上说：“这个过程是为了变得完美，而不是冒着遭受挫折的风险。我认为他身体强壮，肌肉发达，但他恢复得很好。下一步是上场，然后是全队，当他回来的时候我们会很高兴。”

在谈到一月份转会的可能性时，瓜迪奥拉说：“我不知道。任何事情都有可能发生。”

前拜仁主席赫内斯已经承认，他希望俱乐部能够恢复对这名前锋的兴趣，他在2014年以3700万英镑的初始价格从沙尔克转会到英格兰。

目前他的合同将在本赛季结束后进入最后一年，曼城已经向他提供了一份新合同，但仍未签署。