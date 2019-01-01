勒夫：换下危险的格纳布里是为了之后的欧预赛

拜仁慕尼黑的边锋在与阿根廷的友谊赛中踢进了一球，随后因备战爱沙尼亚的比赛而被换下。

德国队主帅勒夫对格纳布里在周三德国2-2战平阿根廷的比赛中“非常危险”的表现表示赞赏，但他补充说，他选择让格纳布里下场是出于保护。

这名拜仁慕尼黑的边锋在开场15分钟首开记录，让自己为俱乐部和国家队的最近四场比赛中攻入六球。

尽管凯·哈弗茨又进了一球，但在随后的比赛中，东道主最终还是丢掉了两球的领先优势，卢卡斯·阿拉里奥和卢卡斯·奥坎波斯的努力确保了阿根廷的平局。

德国将注意力转移到周日与爱沙尼亚的2020年欧洲杯预选赛上，勒夫在周三的比赛后对记者表示，纳布里被替换是为了确保他能参加这场至关重要的比赛。

“我们不想让格纳布里打满90分钟。”他说。“他最近也打了很多比赛。他在场上的速度很开，覆盖了很多区域。”

“格纳布里几乎无处不在，总是很危险，让阿根廷的后防在上半场很不安全。这就是为什么从一开始我们就很清楚我们会在70分钟后让他下场。”

“我们在接下来的比赛中绝对需要他，他在那里受伤的风险对我来说太大了。”

比赛中，格纳布里的队友乔舒亚·基米奇戴上了国家队的袖标，门将曼努埃尔·诺伊尔坐在替补席上。勒夫对24岁的基米奇的表现大加赞赏。

这位防守型中场自2016年首次亮相以来已经为国家队出场45次，人们普遍认为一旦门将诺伊尔退役，他将成为国家队未来的队长。

“基米奇已经在我们这里踢了很长时间，”勒夫补充道。“他的个性很符合我们的球队。在部署方面，他是一个榜样。他的所有态度就是我们的榜样。”

“同时他也有一些经验。他还可以在球场上口头上领导球队。他很善于组织和发号施令。”

“他在球场上也总是无处不在。所以我很清楚，今天他是我们的队长。”