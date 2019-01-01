勒夫仍对厄齐尔很失望：我和他之间已毫无瓜葛

这位阿森纳球员在有争议的情况下离开了国家队，他的前主教练仍然对他的处理方式感到失望。

德国队主教练勒夫表示，他已经不再与前球员厄齐尔有任何联系。

在勒夫的带领下下，这位阿森纳球员为德国队赢得2014年世界杯冠军发挥了重要作用。

然而，去年夏天德国在小组赛中被淘汰出局后，厄齐尔选择永久退出国际足坛。

这位中场球员提到了德国足协发生的所谓“种族歧视和不尊重”事件，同时他也表示，在出人意料地提前离开俄罗斯后，他觉得自己成了替罪羊。

勒夫此前曾表示，他对厄齐尔处理此事的方式“非常失望”，并表示这位前皇马球员没有事先与他联系就直接表达他对德国足协的不满。

德国主帅在周三阿森纳对阵切尔西的欧联杯决赛前再次谈到了这件事。

“我和厄齐尔没有任何关系。”勒夫在接受《体育画报》采访时表示。

“不用说，(他本应该)亲自给我打电话。但是他的经纪人打电话给我，说梅苏特会在一天后会打电话给我，向我解释所有的事情，但这并没有发生。”

“有时候，作为一名教练，你不得不以某种方式接受对一个人的失望之情。”他补充说。

勒夫将密切关注在巴库举行的两支英超球队之间的欧联杯决赛，在过去的五年里，德国国家队阵中曾有四名球员在这样的比赛中出战。

“他们两队都有球员和我们在一起。”这位59岁的教练说，他指的是切尔西的鲁迪格、阿森纳的莱诺、穆斯塔菲以及厄齐尔。

勒夫无疑希望他的最新阵容中的莱诺在周三的比赛中毫发无损，因为德国战车将在6月分别面对白俄罗斯和爱沙尼亚进行两场2020年欧洲杯预选赛。

德国以3-2大胜对手荷兰队开始了他们的欧洲杯征程。在阿姆斯特丹的比赛中浪费了两球的领先优势后，比赛似乎以平局告终，直到第90分钟，舒尔茨攻入制胜球。

目前，这支四届世界杯冠军球队在小组中排名第三，落后于北爱尔兰和荷兰，但双方都比勒夫的球队多踢了一场比赛。