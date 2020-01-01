势不可挡 利物浦创下五大联赛前21轮最佳开局

尤尔根·克洛普的冠军追逐者们击败了托特纳姆热刺，在本赛季的21场英超联赛中取得了20场胜利，这在欧洲是前所未有的。

利物浦在1-0战胜托特纳姆的比赛中创造了更多的历史。

凭借着罗伯托·菲尔米诺的全场唯一进球，红军在本赛季21场英超联赛中取得了第20场胜利。

现在他们的积分是61分，而2019-2020赛季还有不到一半的时间。

即使是像皇家马德里、巴塞罗那、巴黎圣日耳曼和尤文图斯这样的重量级球队，在国内的舞台上也从未如此具有统治力。在三分制的时代，利物浦继续提高了标准。

球迷普遍认为，他们现在至少有一只手放在了30年来第一个联赛冠军奖杯上。利物浦已经建立了非凡的稳定性，尤尔根·克洛普的球队横扫一切。

根据Opta数据，利物浦在2019-2020赛季的英超联赛中获得了61分，这是欧洲五大联赛单赛季前21场比赛中获得积分最多的球队。

欧洲冠军联赛、欧洲超级杯和俱乐部世界杯的桂冠已经降临安菲尔德，而英超冠军现在离利物浦很近了。

许多人认为他们可以效仿阿森纳2003-04赛季的不败战绩，在整个英超联赛中保持不败。

要想赶上这一成就，利物浦还有许多障碍需要克服。

红军本赛季还有17场比赛要打，同时还要继续追逐欧冠的荣誉和自2006年以来的第一次足总杯的冠军。

然而，他们目前被证明是不可阻挡的，很可能在赛季结束前打破更多的纪录。