劳尔·德·托马斯以2000万欧元从皇马加盟本菲卡

西甲豪门皇家马德里将在2019-20赛季前精简阵容，24岁的前锋德·托马斯已经转会本菲卡。

本菲卡以2000万欧元(1800万英镑/ 2300万美元)从西甲豪门皇家马德里签下了劳尔·德·托马斯。

在以1.26亿欧元(合1.13亿英镑/ 1.42亿美元)的价格将少年新星若昂·菲利克斯卖给马德里竞技后，葡超卫冕冠军本菲卡转而与德·托马斯签订了一份为期5年的合同，附带1亿欧元(合9000万英镑/ 1.13亿美元)的转会条款。

德·托马斯从皇家马德里青年队中脱颖而出，但从未代表成年队出场——24岁的他在西班牙被租借到科尔多瓦、皇家瓦拉多利德和巴列卡诺。

“我很高兴来到这里。毕竟，这是我的一个目标，在我的职业生涯中有一个飞跃，这是我能做的最好的飞跃。我在一家大俱乐部，对我来说，这是葡萄牙最好的俱乐部，我真的很期待开始踢球。”德·托马斯告诉BTV：“我想做我的工作，进球，这是我最擅长的。我从小就是一名射手，我希望我可以穿着这件球衣进很多球，球队也能赢得冠军。”

德·托马斯在过去的两个赛季被租借到巴列卡诺，在那里他总共打入38粒联赛进球，上赛季在西甲联赛中打入14粒进球。

“希望我们能再次赢得冠军，并在欧冠中取得好成绩。”德·托马斯补充道：“我觉得这将是非常积极的一年。我知道很难赢得一个有竞争力的联赛，也正因为如此，本菲卡上赛季的表现非常出色。”

皇马在转会市场上进行了一系列的大手笔交易，最近卢卡·约维奇、罗德里戈和埃登·阿扎尔在7天的时间里来到了圣地亚哥·伯纳乌，加上之前增加的埃德尔·米利唐和费兰·门迪，皇马正在考虑精简他们的阵容。

这使得齐达内渴望精简他庞大的阵容，因为俱乐部计划增加他们对曼联中场博格巴的兴趣。皇马今年夏天已经在一项大规模的重建计划上花了很多钱，现在他们希望在把注意力集中在这位法国世界杯球星身上之前，通过销售来收回资金。